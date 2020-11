Il fallait s'y attendre, l'arrivée du film de Ben Laden en grand méchant loup allait raviver les terreurs dans les campagnes américaines. Mais cette soirée des élections, made in US, avait un petit goût de e-folie ! Et l'entrée en jeu des blogger et de leur délire webbiens a permis de pimenter un résultat couru d'avance et pourtant serré. Mais vous avez dit blogger ! «qu'est ce est ce donc ?»

Un blogger a un site de news et se dit journaliste... mais je vous rassure tout de suite, nous ne le voyons jamais aux conférences de presse, ni aux petits déjeuners, déjeuners, diners des fédérations ou des industriels. Encore moins aux visites d'usine ou de chantier. Un Blogger reste derrière son bureau et traque l'information.... chez les autres. Véritable phénomène de la e-économie, où même l'information factuelle ou conceptuelle n'a plus de valeur, puisque vous la trouvez gratuitement (la preuve ! Vous me lisez !), le blogger vit des écrits des autres, ne les digérant même pas pour vous les restituer tels quels. Sur le web, je vous rassure, nous sommes tous un peu des bloggers... Dépèches AFP et communiqués émanant des industriels vous sont resservis sans réécriture. Mais là, où le bât blesse, c'est quand ce piratage se porte sur des véritables articles de fond, ayant demandé des heures d'investigation, des litres de café, et l'horreur de la recherche de la première phrase, celle qui vous fera ou non lire l'article... Un des exemples les plus flagrants est Google. Ses news ne sont que des extraits et des liens vers nos articles. Si cela convient à certains titres, la plupart de la presse s'érige et crie au plagiat. Mais pour démontrer les limites de ce système et de l'utilisation faite du travail journalistique, il suffisait de surfer, hier soir sur la planète des bloggers américains. Les pro John Kerry ont annoncé très tôt sa victoire, puis ils ont été doublé par les pro Bush, qui se sont fait doubler à nouveau par les premiers, qui se sont tus aussitôt aprés. A leur défense, la différence de deux sièges. Mais un bon point pour eux ! Leur coût d'investigation... il suffit d'un bonhomme derrière son écran et d'un programme sur mots clefs et c'est 100 fois moins onéreux que IPSOS ou SOFRES ! Le plus dommage, c'est qu'il semble que dans le cas d'une élection, cela soit aussi fiable. Nous vivons une époque formidable sur le web.

