Equip'baie et Métal Expo s'ouvriront à la porte de Versailles, du mardi 16 novembre au vendredi 19 novembre. des événements majeurs pour ces filières. Les éditions 2004 s'annoncent déjà comme un succès, d'une part, par le nombre et la qualité de ses exposants, mais aussi par celui des visiteurs pré-inscrits. Frédéric Theux, patron du pôle construction du groupe Reed donne les clefs de ce succès.

Frédéric Theux : "Il s'explique avant tout par le travail remarquable qui a été effectué par Dominique Tarrin, le directeur du Salon et ses équipes. Sur Equip'baie 2002, il avait déjà réussi à faire revenir sur le salon, un nombre important de leaders qui nous avaient quittés dans les éditions précédentes. Cela s'était accompagné par un travail extrêmement fort au niveau de la promotion, travail qui nous avait permis de faire progresser le visitorat de plus de 15 %. Ce qui est assez exceptionnel sur un salon.

Dominique a poursuivi son travail de fond pour l'édition 2004. Bien sûr, par un dialogue avec les industriels, mais également, par un travail très important, avec les partenaires de la filière dans le but d'arriver à concentrer sur Equip'baie un certain nombre d'événements majeurs.

Je pense, par exemple, à l'industrie du verre, qui va mettre en place des choses assez exceptionnelles sur le salon. C'est le fruit de ce dialogue que Dominique et ses équipes ont su renouer avec les différentes composantes d'Equip'baie.

A nouveau on assiste au retour de quelques leader qui n'y étaient pas présents depuis longtemps. Ce qui enrichit cette édition par rapport à la dernière. On sait que ces industries sont des grands apporteurs d'innovation. Donc apporteurs aussi de contenu au Salon. A quelques jours de l'ouverture, on peut noter que cela se traduit déjà par les chiffres de pré-enregistrement, puisqu'ils ont progressé de 20% depuis 2002, qui avait déjà été une édition réussie à ce niveau. Donc on attend, l'ouverture d'Equip'baie 2004 avait beaucoup d'optimisme.

AI : Pensez-vous que l'on vienne sur un salon pour voir une nouveauté ou pour rencontrer un industriel ?

FT: Les deux ! tous les ans, sur tous nos salons du bâtiment, on pose cette même question de base à nos visiteurs: " Pourquoi venez nous ? ". Et leurs réponses sont toujours les mêmes. En premier lieu, on vient pour voir des nouveautés. C'est 100% des visiteurs qui sont dans cette démarche.

Mais tout de suite après, viennent deux autres motifs de visites :

Je vais voir des fournisseurs que je ne connais pas

Je viens pour comprendre les tendances.

On visite donc un salon représentatif de sa filière, dans une démarche d'analyse et de compréhension des grandes tendances de son secteur.