À l’ère du développement durable, les concepts de construction fusent, dont l’immobilier régénératif. Une étude co-signée par Bpifrance et R3 tend à en mesurer l’impact sous différentes dimensions, prouver sa viabilité tout en définissant une méthodologie de réalisation.

La définition d’immobilier régénératif réside dans son nom. Il s’agit d’un mode d'aménagement et de gestion du parc immobilier, visant à « régénérer les espaces impactés par l'activité humaine », exposent le fonds d’investissement Bpifrance et R3, expert en solutions RSE, décarbonation et efficacité énergétique.

Les deux acteurs co-signent une étude sur ce concept. « Cette étude illustre notre ambition commune de transformer le secteur immobilier vers un modèle de création de valeur plurielle, où performance et régénération vont de pair. L’immobilier régénératif n’est pas seulement un impératif écologique, mais un moteur de résilience économique et sociale pour l’avenir», développe Philippe Kunter, directeur du Développement Durable et de la RSE de Bpifrance.

Quatre étapes de travail définies pour développer le concept

Pour Ludovic Flandin, directeur conseil RSE R3 et co-rédacteur de l’étude, l’immobilier régénératif « dépasse l’ambition de réduction des impacts négatifs pour chercher à contribuer positivement à l’environnement, aux communautés et au bien-être des usagers ».

Et d’ajouter : « Un projet dit ‘régénératif’ va ainsi viser à équilibrer les dimensions économiques, sociales et environnementales, en créant des espaces de vie qui contribuent activement au développement durable des territoires ». Des enjeux exposés dans une première partie du guide.

L’étude co-conduite avec Bpifrance compile également les témoignages de différents acteurs immobiliers, tels que Little Worker, Icade, ETIC, Morning, Echobat, SEM Habitat durable, ou bien UXCO. Ils montrent comment l’immobilier régénératif peut s’acclimater à différents environnements bâtis : habitat partagé ou intergénérationnel, espace de co-working, éco-quartiers, etc.

Ces retours d’expériences ont ainsi permis définir quatre étapes pour réaliser un tel chantier :

Établir un cadre clair, avec des règles de gouvernance, des lignes budgétaires et de décision d’investissements, tout en intégrant la valeur non financière créée ;

avec des règles de gouvernance, des lignes budgétaires et de décision d’investissements, tout en intégrant la valeur non financière créée ; Cartographier les sites propices à un projet régénératif, en tenant compte de la localisation, des usages ou des impacts environnementaux ;

à un projet régénératif, en tenant compte de la localisation, des usages ou des impacts environnementaux ; Analyser les sites pour prioriser les projets . Ce choix repose sur divers critères, entre la possibilité de créer une communauté autour du projet et sa viabilité économique ;

. Ce choix repose sur divers critères, entre la possibilité de créer une communauté autour du projet et sa viabilité économique ; Éxécuter ledit projet et structurer sa gouvernance. « La gouvernance est orientée vers la durabilité du projet, en assurant que chaque décision favorise l’impact régénératif et l’équilibre entre bien-être, viabilité économique et bénéfices sociaux », indiquent R3 et Bpifrance.

