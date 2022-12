Avec le vieillissement de la population, la France devrait compter 21 millions de séniors d’ici huit ans. Dans ce contexte, la question du bien vieillir chez soi devient primordiale et urgente. Les Maisons de Marianne ont donc mené une enquête pour mieux cerner les besoins et attentes des séniors.

Il y a près d’un an, la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) et le cabinet Deloitte publiaient une étude sur les attentes des séniors concernant le logement. Les résultats montraient notamment que 62 % des interrogés souhaitaient rester chez eux et adapter leur logement, contre 12 % se projetant dans une résidence séniors.

La mixité générationnelle plébiscitée

En ce mois de novembre, les Maisons de Marianne dévoilent à leur tour les résultats d’une enquête réalisée avec OpinionWay auprès de 1 002 Français âgés de plus de 18 ans, et menée entre novembre 2021 et juin 2022. Selon cette étude, 95 % des plus de 50 ans souhaiteraient pouvoir vieillir dans un environnement favorisant la mixité intergénérationnelle. Inversement, 85 % seraient contre l’idée de vivre exclusivement entre personnes dépendantes.

« Nouveau mode d’habitat de cette dernière décennie, l’habitat intergénérationnel donne un horizon positif à la cohabitation sociale entre plusieurs générations et restaure la place des seniors, un groupe social déclassé voire infantilisé », analyse Guy Tapie, professeur de sociologie à l’École Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.

Rompre l’isolement

Parmi les critères les plus importants des séniors pour choisir leur lieu de résidence : la localisation, notamment en centre-ville pour bénéficier des services de proximité. Elle est essentielle pour 57 % des répondants, aussi pour lutter contre l’isolement.

En effet, l’isolement et la solitude sont considérés par 9 Français sur 10 comme un accélérateur de vieillissement.

« Le lien social apparaît comme un aspect fondamental pour chaque individu, et encore plus les personnes âgées, afin de bien vieillir à domicile. Toutefois, il ne s’agit pas que d’être un consommateur de liens, mais aussi un acteur partie prenante de la société en lien avec l’ensemble des générations quand cela est envisageable. L’ancrage dans la vie locale, notamment à travers les commerces de proximité, est un élément clé de cette dynamique de mixité intergénérationnelle », estime Mélissa-Asli Petit, docteure en sociologie et dirigeante du bureau d’étude et de conseil « Mixing Générations ».

Pour rompre la solitude, 55 % des séniors veulent pouvoir continuer à recevoir leurs proches quand ils le souhaitent, et 39 % portent attention à la proximité de leur lieu de vie avec leur entourage familial. Par ailleurs, 22 % souhaitent pouvoir continuer à vivre avec leur animal de compagnie.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock