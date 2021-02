Comexposium, organisateur mondial d’évènement professionnel et Seimat (Syndicat des entreprises internationales des Matériels et de travaux publics) lancent « Construction Days », un nouveau salon consacré exclusivement au secteur du BTP. Un rendez-vous qui se tiendra à Lyon, du 21 au 23 septembre 2021. Les détails.

C’est à l’occasion d’une visio-conférence de presse qu’Isabelle Alfano (Directrice du Pôle Construction de Comexposium), Pascal Guillemain, (Président du Seimat), Olivier Saint-Paul (Vice-Président filières bâtiment du Seimat) et Davy Guillemard (Vice-Président filières travaux publics du Seimat) ont annoncé la création de Construction Days, un salon dédié au secteur de la construction.

Ce nouveau rendez-vous, qui a pour mission « de rassembler les professionnels qui inventent la construction de demain » marque le début d’une nouvelle aventure pour le monde du BTP ainsi que pour celui de l'événementiel, particulièrement touché par la crise sanitaire.

« Il est nécessaire pour le marché français ainsi que pour nos clients de faire à nouveau le lien pour pouvoir présenter de nouvelles machines et/ou de nouveaux services que nous offrent l'ensemble de nos constructeurs. Grâce à Construction Days, on espère également fêter la résilience du bâtiment et des travaux publics », déclare Pascal Guillemain.

Un salon 100 % outdoor

A lyon, au cœur d’un territoire clé pour les entreprises du BTP, les Construction Days ont été conçus autour de trois composantes : la démonstration, l’innovation et les business meetings. Ce nouveau salon, qui se tiendra du 21 au 23 septembre, pourra réunir environ 300 exposants, principalement nationaux, sur une surface d’exposition de 10 hectares et avec 10.000 visiteurs attendus.

Correspondant à une attente exprimée par le secteur pour le marché français, le projet Construction Days a été imaginé sur un format inédit et différenciant. En effet, ce nouveau salon sera 100% outdoor. Imaginé tout d’abord en raison des nombreuses restrictions sanitaires, ce cadre extérieur privilégiera également les nombreuses démonstrations de matériels. Pendant 3 jours, ce nouveau rendez-vous proposera alors un show d’innovation afin de mieux comprendre les enjeux de la construction de demain et démontrera en situation réelle toutes les nouvelles fonctionnalités des matériels et des solutions les plus innovantes. A la fois, un large cycle de conférences thématiques sera prévu.

Les organisateurs ont choisi de composer autour de 5 grands secteurs d’activités :

• Terrassement, démolition et transport

• Route, industries des matériaux et fondations

• Bâtiment et filière béton

• Levage et manutention

• Nouvelles technologies

« Le besoin de rencontre est particulièrement important et le salon Construction Days permet d’y répondre correctement », précise Olivier Saint-Paul.

Les Construction Days, dont la commercialisation débute ce jeudi 4 février, annonce d’ores et déjà la participation de nombreux distributeurs et fabricants tels que Ammann, Bergerat Monnoyeur, Bell, Putzmeister, Komatsu, Epiroc, JCB, Diecy ou encore le constructeur Volvo.

« La création de ce nouvel évènement avec le Seimat nous offre la perspective enthousiasmante de renouer en 2021 des liens avec le marché dans un climat que nous espérons propice aux échanges, à la relance de grands projets de construction et à la dynamique de l’ensemble des acteurs qui n’ont cessé d’innover et d’entreprendre malgré la crise », conclut la directrice du pôle construction de comexposium, Isabelle Alfano.

Marie Gérald

Photo de Une : Comexposium - Seimat.