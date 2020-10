Le bois répond aux préoccupations des élus qui recherchent des solutions économiques et esthétiques pour leurs zones d’activités. Cet atelier-relais d’une commune de l’Allier le démontre parfaitement.

Suite à un incendie, la commune de Cusset (o3) décide de reconstruire un atelier relais selon un plan immuable. L’architecte a récupéré tous les éléments épargnés par le feu (avant corps maçonnés, dallage et fondations). Il convenait de définir une ligne architecturale esthétique susceptible de faire apparaître une image nouvelle et totalement globale fédérant les volumes neufs et existants.La charpente de la halle devait être reconstruite suivant une forme expressive plus élancée et surtout des hauteurs plus élevées afin de définir une toiture à double pan surplombant l’ensemble du projet. Une volonté nécessaire à la mise en place d’un grand élément filant et unificateur récupérant par lévitation tous les accrochages polluants et inévitables des locaux annexes d’accompagnement (ateliers, bureaux, stockage…). Le choix de la charpente en bois fut conforté par les dimensionnements propres à une telle disposition. Selon l’architecte, le matériau bois était plus adapté à l’habillage d’un tel espace << le bois offre un remplissage de l’espace nettement plus satisfaisant que la simple expression d’une charpente métallique classique >>.En sous-toiture, l’isolation est assurée par un feutre en aluminium kraft donnant l’impression d’un immense voilage. Cet isolant de faible épaisseur (2,5 cm) est multi fonction et assure la sous-face, l’isolation et la décoration.Un soin tout particulier fut apporté dans le choix des matériaux des peaux tant intérieures qu’extérieures afin de renforcer les expressions séquentielles et les ligne de découpage de l’ensemble. Dans un souci d’homogénéité du traitement de la décoration intérieure et surtout dans la zone des bureaux des panneaux bois renforcent la chaleur d’ambiance dégagée par la charpente bois.Le budget mobilisé pour la réalisation de ce projet est inférieur à 300 Euros le m2.

Atelier-relais de Cusset

Maître d’ouvrage : Ville de Cusset (03)

Maître d’œuvre : les Indiens blancs – atelier d’architecture et d’économie (Vichy 03)

BET : Christian Lebahers (Avermes 03)

Entreprise bois : Rodier (Abrest 03)