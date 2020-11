TOKYO, 22 sept (AFP) - Le prix des terrains au Japon, en recul pour la

13ème année consécutive sur les douze mois achevés fin juin, a vu son rythme

de baisse s'infléchir, selon les chiffres du gouvernement.

Les prix sont désormais retombés à leur niveau d'avant la "bulle

spéculative" des années 1980.

Sur l'année close en juin 2004, le prix moyen des terrains dans les zones résidentielles a reculé de 4,6% (contre 4,8% un an plus tôt) dans l'archipel tandis que celui des terrains commerciaux a baissé de 6,5% (contre 7,4%), a précisé le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports.

Il s'agit d'un premier fléchissement en sept ans enregistré dans la spirale baissière du prix des terrains résidentiels ainsi qu'en quatre ans pour les terrains commerciaux, a signalé le ministère dans son rapport annuel. Cette tendance suit l'évolution des prix dans les trois grandes métropoles du pays (Tokyo, Osaka et Nagoya), à l'image de l'essor des ensembles résidentiels de grande taille et des projets de redéploiements urbains en centre-ville, a ajouté le ministère.

"Des signes de changement dans l'évolution du prix des terrains sont devenus clairs", a conclu le département du ministère chargé des ressources en terrains et en eaux.