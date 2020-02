Le bois au coeur de la renaissance du Tourp

La ferme du Tourp, espace culturel et muséographique, ouvert au public depuis quelques semaines, accueille et informe sur les activités touristiques de la région.

Sur la côte escarpée du nord de la presqu’île de la Hague, en lisière d’une vallée, se trouve le manoir du Tourp qui tiendrait son nom de l’ancien scandinave « Thorp », qui signifie « village » et qui s’applique en Normandie à des établissements ruraux, de caractère secondaire, tels que des fermes créées hors des villages.

A l’origine, cette ancienne maison seigneuriale ou ferme fortifiée alliait des parties agricoles et des éléments de noblesse locale. La ferme du Tourp était propriété d’anciennes familles nobles, du XVe au XVIIIe siècles. En mars 1999, le district de la Hague engage les travaux de restauration du Tourp. Les responsables du site ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels pour que ce bâtiment historique devienne un véritable lieu de mémoire et de rassemblement pour toute la population locale.

Respect de l’intégrité de l’architecture

Authentique témoignage de l’architecture du XVIIè, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont souhaité restaurer les bâtiments en conjuguant harmonieusement l’histoire et la modernité et donner à cet espace patrimonial beauté et fonctionnalité.

Pour accueillir ces nouvelles fonctions, le parti pris architectural a été de restaurer les corps de bâtiments anciens avec des matériaux à l’identique. Les murs intérieurs, de pierres apparentes, ont été conservés et traités à la chaux. Les planchers et les plafonds ont été refaits pour supporter les charges nouvelles et incorporer les fonctionnalités techniques (électricité, éclairage, chauffage, climatisation...). Les sols en béton ciré rappellent les intérieurs anciens des fermes.

Pour la mise en valeur de ce patrimoine et répondre aux normes d’accueil du public des entreprises très qualifiées ont accompli les travaux délicats de restauration.

Le bois à l’honneur

Soucieux de l’historicité du lieu, l’architecte a retenu les essences d’antan. L’alternance de la blondeur du chêne et le rouge foncé des bois exotiques rythme les différents volumes.

Les planchers et plafonds ont été réalisé avec des poutres et solives en chêne qui supportent les charges des améliorations fonctionnelle et technique (électricité, éclairage, chauffage, climatisation…). Des parquets en chêne à lames larges habillent les planchers.

La réfection des menuiseries est réalisée selon les dessins d’origine. Le chêne est encore présent, seule entorse à l’histoire : le double vitrage. Des volets de bois sont ajoutés aux portes et à certaines fenêtres pour conserver l’aspect actuel de la cour, et assurer la sécurité. Pour certaines ouvertures, des volets intérieurs en chêne protégent de la lumière. Dans l’épaisseur des encadrements sont dissimulés tous les équipements techniques : commandes d’éclairage, prise électrique, téléphone, caméra de sécurité, extincteur.

Les murs, malgré leur solide apparence ont révélé une certaine fragilité, ce qui a nécessité d’importants travaux en sous-œuvre sur certains bâtiments. Les nouvelles charpentes sont dessinées à l’ancienne. Les charpentiers se sont distingués par leurs prouesses techniques. Sur le corps de bâtiment principal, ils ont réussi à remplacer les poutres maîtresses, de près d’une tonne chacune, sans toucher à la toiture. Dans le bâtiment d’exposition temporaire, le maître d’œuvre a choisi de supprimer les jambes de force pour libérer l’espace. Pour répondre à cette demande, l’ingénierie et les charpentiers ont innové en réalisant une charpente cintrée en lamellé-collé chêne.

Les escaliers, en bois exotique, sont dessinés avec des parois pleines en bois, comme des objets qui s’installent dans les bâtiments de pierre. Avec de larges sections de bois, le mobilier aux lignes épurées, dessiné par Laurence Hamelin et fabriqué spécialement pour le manoir, s’inscrit dans l’esprit campagnard du lieu, de chêne et makoré: bibliothèques du centre de documentation, tables de réfectoire et de l’office du tourisme, lits du centre d’hébergement.

Coopération étroite entre les acteurs

Pour les lots bois, dans la première période du chantier, le maître d’œuvre a examiné différentes questions d’études et de chantier avec le délégué régional du CNDB. Présents sur le marché du BTP les onze délégués régionaux Bois-construction du CNDB, en partenariat avec les interprofessions, conseillent et informent la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage.

A l'écoute des questions qui leur sont posées, ils suscitent également la demande. Ils organisent des rencontres et favorisent localement une dynamique. Ils sont en contact permanent avec les architectes, bureaux de contrôle, services techniques de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils mettent à leur disposition les informations, la formation et les conseils techniques leur permettant de concevoir et réaliser dans les meilleures conditions.

Ces actions de fond, dont la plupart se développent sur plusieurs années, visent à faire construire et aménager avec du bois. La charpente et les aménagements de la ferme-manoir du Tourp sont la parfaite illustration de la coopération entre le maître d’œuvre et le CNDB Bois-construction.

La ferme manoir du Tourp

Maître d’ouvrage : district de la Hague

Maître d’œuvre : M. Patrick Mauger, architecte DPLG

Charpente : Les charpentiers de Paris