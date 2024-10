Dans sa dernière étude, Velux s’est penché sur le confort thermique des logements français pendant l’été. On apprend notamment qu’un Français sur trois estime que son logement est inadapté aux vagues de chaleur.

En cet été 2024, le groupe Velux a réalisé une enquête avec OpinionWay, pour mieux connaître le ressenti des Français concernant le confort thermique de leur logement. Ce sondage a été mené début juin auprès de plus de 1 100 Français.

De nombreux Français souffrent de la chaleur dans leur logement

Parmi les enseignements : un Français sur trois (33 %) estime que son logement n’est pas adapté pour résister aux vagues de chaleur. Le pourcentage augmente notamment parmi les jeunes de moins de 35 ans (40 %), de même que parmi les Franciliens (40 %), et les habitants du Sud-Est (39 %).

Or, interrogés sur ce qu’il considère être un habitat sain, les Français placent en priorité le confort thermique (64 %), devant la lumière naturelle (60 %), et la qualité de l’air intérieur (57 %).

Sondage OpinionWay pour Velux

Un habitat sain primordial pour la santé

Par ailleurs, vivre dans un logement qui n’est pas sain peut avoir des conséquences graves sur la santé (problèmes respiratoires notamment), selon 90 % des répondants. A noter que la moitié des Français n’aèrent leur logement qu’une fois par jour pendant les mois d’hiver, alors qu’ils sont 42 % à le faire au moins 3 fois par jour pendant les mois d’été.

Sondage OpinionWay pour Velux

Dans ce contexte, les Français se tournent de plus en plus vers des solutions innovantes permettant de mieux réguler la température du logement. Plus de la moitié (51 %) sont notamment intéressés par les technologies de réglage automatique du chauffage, et 42 % par la baisse automatique des volets en cas de fort ensoleillement.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock