Le Groupe VELUX a franchi une étape cruciale dans l'élimination des combustibles fossiles

Réduction impressionnante des émissions de carbone dans les opérations de VELUX

En trois ans, les émissions provenant de ses propres opérations (scopes 1 et 2) ont été réduites de plus de moitié, passant de 52 000 tonnes d’équivalent CO 2 en 2020 à 23 000 tonnes en 2023. Le Groupe est sur le bonne trajectoire pour tendre vers une réduction de 100 % de ses émissions d'ici 2030.

Cap sur l'électricité 100 % verte grâce à des stratégies innovantes

L'atteinte de l'objectif d'utilisation de 100 % d'électricité verte certifiée a été possible grâce à une stratégie diversifiée incluant des contrats d'achat d'énergie renouvelable à long terme, l'installation de systèmes photovoltaïques sur site, et l'achat de certificats d'électricité renouvelable. Cette approche témoigne de l'innovation continue de VELUX dans le domaine de l'énergie durable.

Focus sur la réduction des émissions dans la chaîne de valeur

VELUX a également réalisé des progrès notables dans la réduction des émissions de sa chaîne de valeur, avec une baisse de 21 % principalement due à la sélection de matériaux à faible empreinte carbone et à une diminution des volumes liée à des conditions macroéconomiques défavorables. L'objectif ambitieux est de réduire ces émissions de 50 % d'ici 2030.

Engagement envers l'égalité et la diversité

Sous la direction de Lars Petersson, CEO du Groupe VELUX, l'entreprise a également renforcé son engagement envers l'égalité des genres et la diversité, en augmentant significativement la représentation féminine dans ses comités de direction et en lançant des produits innovants fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Vers un avenir durable : Initiatives et réalisations de VELUX en 2023

Égalité et diversité : Amélioration de la représentation féminine au sein de la direction et du management.

: Amélioration de la représentation féminine au sein de la direction et du management. Innovation produit : Lancement d'une collection de stores pour fenêtres de toit fabriqués à partir de matériaux recyclés.

: Lancement d'une collection de stores pour fenêtres de toit fabriqués à partir de matériaux recyclés. Construction durable : Plus de 8 000 partenaires professionnels ont découvert le concept Living Places Copenhagen, une preuve tangible que la construction durable à faible empreinte carbone est possible.

: Plus de 8 000 partenaires professionnels ont découvert le concept Living Places Copenhagen, une preuve tangible que la construction durable à faible empreinte carbone est possible. Partenariat pour la planète : Collaboration renforcée avec le WWF pour la protection et la restauration des forêts, visant une réduction significative des émissions de CO 2 .

Pour en savoir plus exit_to_app