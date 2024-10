Le bois est une énergie de chauffage souvent considérée comme réconfortante. Mais les Français savent-ils bien se chauffer avec ce combustible ? C’est à cette question que tente de répondre l’étude dévoilée par le fabricant de poêles à bois Hase.

En décembre dernier, le fabricant allemand de poêles à bois Hase publiait un comparatif des prix des énergies de chauffage, vantant le tarif avantageux du chauffage au bois.

En ce début d’automne, alors que la saison de chauffe débute, Hase publie les résultats d’une nouvelle étude, portant cette fois-ci sur la maîtrise du chauffage au bois par les Français détenteurs d’un appareil de ce type.

Cette enquête a été menée auprès de plus de 2 000 personnes disposant d’un chauffage à bois, qu’il s’agisse d’une cheminée à foyer ouvert ou fermé, d’un poêle ou d’une chaudière à bois ou à granulés.

Les résultats de l’enquête révèlent que les Français ne maîtrisent pas toujours bien le chauffage au bois, à commencer par les détenteurs d’une cheminée à foyer ouvert. Ces derniers sont 59 % à reconnaître ne pas savoir bien allumer un feu de bois, suivis par ceux ayant un poêle à bois (57 %), une cheminée à foyer fermé (53 %) et un poêle à granulés (52 %).

Les propriétaires de chaudière à bois ou à granulés semblent en revanche plus aguerris, avec respectivement 41 % et 44 %.

Par ailleurs, seuls 22 % connaissent la technique de l’allumage inversé, permettant une combustion plus efficace et moins polluante. Cette technique consiste à disposer des grosses bûches en bas, puis des petites bûches, du petit bois, et enfin 2 ou 3 allume-feux.

« Tous les gaz produits par la combustion sont automatiquement pris dans les flammes pour être brûlés également. Cela diminue aussi les fumées et la production de cendres pour un encrassement moindre de l’appareil », explique Hase.

Côté entretien du feu, seuls 29 % des répondants savent qu’il faut rajouter du bois qu’une fois qu’il ne reste plus que des braises.

Des Français demandeurs d’appareils connectés

Dans ce contexte de méconnaissance, plus de 86 % des Français aimeraient un système capable de gérer et suivre l’efficacité d’un feu. Dans le détail, 64 % trouveraient ce service « très utile ».

Hase souligne avoir de son côté développé une technologie iQ, qui analyse en permanence la température du foyer de combustion du poêle à bois. L’utilisateur dispose également d’une application pour suivre la qualité de la combustion et connaître le moment idéal pour rajouter du bois.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock