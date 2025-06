L’AQC dévoile le palmarès de la 20ème édition de son concours photo « Éviter les désordres, apprendre par l’image ! ». Toujours avec le même objectif : mettre l’accent sur la pédagogie pour rappeler les bonnes pratiques.

Le jury du 20ème concours photo de l’Agence Qualité Construction (AQC) « Éviter les désordres, apprendre par l’image ! », composé de professionnels du bâtiment et d’un photographe, a fait son choix parmi les 344 photos reçues, et a fini par désigner les lauréats de chaque catégorie.

Quelques points notables pour cette nouvelle édition

Pour cette 20ème édition, le jury a de nouveau relevé de nombreux désordres liés à l’eau et la gestion de l’humidité. Un constat que l’on retrouve dans le rapport de l’Observatoire de la qualité de la construction 2025 de l’AQC. Autres désordres constants également depuis plusieurs éditions : les ponts thermiques en isolation thermique par l'extérieur (ITE).

On constate cependant, dans cette édition 2025, moins de désordres « structurels » (fissuration de carrelage, affaissement…), mais à l’inverse des pathologies liées aux équipements.

À noter également une montée en puissance des défauts d’assemblage sur ossature bois, et des problématiques de mauvaises interfaces entre lots. L’AQC mène à ce propos un travail conséquent sur ce dernier sujet, pour apporter aux professionnels des solutions concrètes et utiles sur le traitement des interfaces. Des premiers livrables sont à disposition sur la chaîne AQC TV.

Les profils de cette édition 2025

Parmi les profils de la catégorie générale, les experts, architectes, bureaux d’études et contrôleurs techniques sont toujours les plus représentés. La première place du podium est attribuée à un bureau d’étude, la deuxième place est remportée par un maître d’ouvrage public, et le prix spécial du jury par un expert.

Parmi les étudiants, 9 établissements sont représentés cette année : l’Université Bretagne-Sud (56), le lycée Bel-Air (97), l’ENTPE (69), l’ESB (44), l’Université de Lorraine (54), l’ESTP (94), ENSTIB (88), l’INSA Rennes (35), l’IUT La Rochelle (17).

Qui sont les heureux gagnants de la catégorie générale ?

Dans la catégorie générale, le premier prix a été décerné à Lysandre Delmas, pour son cliché d’un pont thermique dans une ITE, aggravé par l’absence de traitement du retour.

Crédit photo : Lysandre Delmas

Le deuxième prix a quant à lui été décerné à Bruno Pasquier, pour la photo d’une découpe foraine, affaiblissant une poutre porteuse en sous-face, d’un plancher sur un immeuble R+7.

Crédit photo : Bruno Pasquier

Enfin, le prix spécial revient à Emmanuel Lenfant, pour le cliché d’une perspirance de glycol au travers des joints d’une pompe à chaleur, au niveau du réseau plancher chauffant. Sur la photo, on observe qu’une réaction chimique s’est formée dans le fluide caloporteur, occasionnant une cristallisation lors du contact avec l’oxygène de l’air ambiant.

Crédit photo : Emmanuel Lenfant

Les lauréats de la catégorie étudiante

Dans la catégorie étudiante, Sloan de la Ville Fromoit, de l’Université de Lorraine, a remporté le premier prix. Le jury a particulièrement apprécié sa photo d’un affaissement du dallage en carrelage d’une terrasse, sur laquelle a été construite une véranda. La mise à niveau de la terrasse a été mal réalisée.

Crédit photo : Sloan de la Ville Fromoit

Le deuxième prix revient à Émeric de Clarens, de l’École supérieure du bois (ESB), pour son cliché du défaut des assemblages d’une charpente, notamment pour l’emplacement des boulons.

Crédit photo : Émeric de Clarens

Enfin, le prix spécial revient à Candice Rosazza, de l’Université de Lorraine. Le jury a tenu a récompensé son cliché illustrant le développement de mérule, dans une cave en sous-sol de maison individuelle.

Crédit photo : Candice Rosazza

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Laurent Ganne, AQC