Championnat de France des Cordistes : les gagnants révélés

Très attendue par le secteur, la dixième édition du championnat de France des Cordistes s’est tenue du 19 au 20 mai, dans l’ancien portique du port de Lyon. 100 cordistes se sont donc affrontés à travers plusieurs épreuves, telles que monter à plus de 20 mètres de hauteur avec un seau et/ou percer un élément en haute altitude. A l’issue de la compétition et après deux jours d’efforts, ce sont Antoine Quidoz, Alban Girardin et Leslie Graff qui ont été récompensés.

En suspens depuis trois ans à cause du Covid, les championnats de France des cordistes est un événement très attendu par la profession.

Organisés par le syndicat France Travaux sur Cordes, c'est un évènement qui met en avant un métier du secteur de la construction, exercé par plus de 15 000 professionnels en France, et qui exige un réel savoir-faire. En effet, le métier de cordiste requiert une double compétence : la maîtrise parfaite des techniques de progression sur cordes ainsi que des compétences des métiers du bâtiment (maçon, tailleur de pierre, peintre, soudeur…).

Lors de la remise des prix, Jacques Bordignon, président de France Travaux sur Corde a rappelé l’importance de cette manifestation pour la profession. « L’ensemble des acteurs y sont les bienvenus. Ils peuvent non seulement profiter du spectacle des épreuves, découvrir les nouveautés des partenaires sans lesquels l’événement ne pourrait avoir lieu, mais également échanger sur les actions en cours afin de poursuivre l’amélioration des pratiques professionnelles et la prévention des TMS ».

Une victoire symbolique

Pour son édition 2022, 100 cordistes se sont donc mobilisés, dont 5 femmes, en bord de Saône à La Sucrière, dans le nouveau quartier de Confluence, à Lyon. Cet ancien portique du port, qui devait charger les barges des péniches, est un lieu idéal pour accueillir les épreuves en hauteur.

Mesurant 52 mètres de long avec une hauteur de 16 mètres, il a notamment permis d’organiser des épreuves très techniques de déplacement sur cordes. Le silo, avec ses 21 mètres de haut, a quant à lui été privilégié pour des déplacements plus confinés et plus précis comme l’épreuve du saut d’eau.

Venant de 17 entreprises spécialisées en travaux d’accès difficile, ces professionnels se sont affrontés au cours de deux journées de compétition. Durant les épreuves, 20 jurys experts de la profession chronomètrent tout en observant chaque geste, évaluent et vérifient que toutes les règles de sécurité soient respectées. Au terme de plusieurs mises en situation aux travaux sur bâtiments, en industrie, ou sur falaises, Antoine Quiroz, ex-aequo avec Alban Girardin, se sont finalement imposés, remportant ainsi le titre de champions de France.

« Cette victoire est symbolique. C’est un changement d’ère. C’est la dixième édition et ça fait sept ans qu’Antoine [Quiroz] est indétrônable. Aujourd’hui, on voit des jeunes - que l’on ne connaissait pas du tout - arrivés sur le podium. Et puis à titre personnel, partager le "trône" me plait plus que de détrôner le roi ! », nous commente Alban Girardin.

Bientot une finale féminine ?

Au-delà de l’aspect compétitif, le nouveau champion de France explique participer pour « l’entraide et les conseils ». « Je n’ai jamais pris ce championnat comme quelque chose à mettre sur un CV mais comme l’émulation qu’on a au sein de la profession. J’y participe plus pour la performance technique et physique que pour briller », souligne-t-il.

A l’instar de la gagnante féminine, Leslie Graff, qui explique prendre part à la compétition surtout pour « représenter la gente féminine ». Compétitrice depuis 2014, Leslie Graff ne se souvient pas d'avoir déjà été « aussi bien entourée » que pendant cette édition. « Avant, nous n’étions que 2 à participer mais là on commence à être de plus en plus nombreuses. Dans l’idéal, j'aimerais avoir un final féminin… peut-être bientôt ! En tout cas, j’espère que lorsque mon départ de la compétition viendra, d’autres femmes prendront la relève. »

Alban Girardin regrette de son côté que ce ne soit pas plus « démocratisé », mais se réjouit toutefois que « les femmes s'accrochent » en participant chaque année. « On ne peut qu’espérer que leur nombre augmente car je pense que d’un point de vue technique/physique, elles n’ont rien à nous envier. Je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas venir titiller les hommes sur le podium », conclut-il.

A noter que pour sensibiliser les femmes au métier de cordiste, le goupe Jarnias, spécialiste du BTP à grande hauteur, lance un grand challenge ouvert à toutes les femmes.

Champions de France Hommes aexquo: Antoine Quidoz et Alban Girardin

Championne de France Femmes : Leslie Graff

Classement par Équipe : Hydrokarst

Classement intérim : Actual Sett 1

Classement organisme : Dimension Corde

Marie Gérald

Photo de Une : ©vuedici.org