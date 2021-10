« Construction Startup Competition 2021 » : découvrez les 10 finalistes !

Leonard, plateforme de prospective et d’innovation de Vinci, s’associe pour la deuxième année consécutive à six leaders du secteur pour lancer le concours Construction Startup Competition 2021. L’objectif ? Identifier les meilleures solutions innovantes dans le secteur de la construction. Les 10 finalistes du concours présenteront leurs projets le 11 novembre, à Miami. Précisions.

Convaincu que les produits, services et nouveaux modèles d'affaires de l'écosystème Contech sont un atout décisif pour construire moins cher et plus durablement, la plateforme Léonard s’associe pour la deuxième année consécutive à six leaders du secteur (Cemex Ventures, Dysruptek, Ferrovial, GS Futures, Hilti et NOVA de Saint-Gobain) pour lancer le concours « Construction Startup Competition 2021 ».

« La France offre de multiples opportunités pour de nouveaux acteurs : le secteur recherche activement les solutions qui lui permettront de réduire son empreinte environnementale, renforcer la sécurité des compagnons et optimiser la productivité de nos chantiers », a souligné Julien Villalongue, directeur de Léonard.

« Cela a pris du temps, mais nous avons réussi notre pari. La Contech est désormais dans le viseur de tous ceux qui cherchent à faire les choses différemment dans cette industrie et à promouvoir une véritable révolution », a ajouté Gonzalo Galindo, responsable de Cemex Ventures et créateur de Construction Startup Competition. Aujourd'hui, plus de 2 000 startups constituent déjà l'écosystème ConTech, identifié comme le plus grand défi mondial pour les jeunes pousses du secteur de la construction.

10 start-ups en finale

L’un des finalistes du concours, AI Clearing, installé aux Etats-Unis, est une plateforme de suivi d’avancement de travaux d’infrastructures qui est basée sur des données géospatiales et alimentée par l’intelligence artificielle. Cette start-up est l’un des 10 projets accompagnés cette année par le programme Catalyst de Léonard, dont l’objectif est de donner à des entreprises innovantes les moyens de déployer leurs services et produits en partenariat avec les entreprises de Vinci.

Parmi les candidats sélectionnés pour la finale internationale :

- Document Crunch (États-Unis) a mis en oeuvre un logiciel alimenté par l'intelligence artificielle (IA) pour identifier et expliquer les problèmes critiques dans les contrats de construction.

- HyperTunnel (Royaume-Uni) se base sur une nouvelle méthode brevetée pour construire et renouveler les tunnels et les infrastructures souterraines.

- Nodes & Links (Royaume-Uni) est une plateforme basée sur l'IA permettant de créer des machines intelligentes pour automatiser la gestion des projets.

- Presien (Australie) a mis en place des systèmes de vision par IA pour libérer les industries lourdes des risques qui menacent la sécurité de leur personnel et de leurs activités.

- ProcurePro (Australie), plateforme numérique d'approvisionnement en sous traitance qui a pour objectif de combler le fossé numérique entre les offres et les engagements.

- RatedPower (Espagne) est un logiciel basé sur le cloud pour réaliser la conception et l'ingénierie de centrales solaires photovoltaïques à l'échelle industrielle.

- Schüttflix (Allemagne) est une plateforme qui commande, transporte, livre et élimine les matériaux en vrac de manière 100 % numérique.

- SIDCODX (Chili) produit un système de collecte de données pour automatiser les activités critiques sur les chantiers de construction, comme le coulage du béton et le coffrage.

- WASTEBOX (Autriche) a fabriqué une plateforme numérique de gestion des déchets pour mettre automatiquement en relation les clients avec le partenaire d'élimination adapté à leur projet.

La finale se déroulera lors de la BuiltWorlds Venture Conférence, le 11 novembre, à Miami. Cet évènement réunit les leaders de l'innovation et de l'investissement dans les technologies de la construction.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Cemex Ventures