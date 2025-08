Malgré un léger mieux sur l’activité, les dirigeants de TPE restent sous pression : baisse des revenus, tensions bancaires, isolement… Une majorité d’entre eux expriment un sentiment de fatigue, voire de renoncement.

Le moral des dirigeants de très petites entreprises ne se redresse pas. Selon l’enquête menée fin juin par le SDI auprès de 1 608 chefs d’entreprise, 86 % décrivent un état d’esprit négatif, entre inquiétude (41 %) et désabusement (27 %). Plus inquiétant encore, 48 % déclarent avoir envisagé d’arrêter leur activité pour des raisons psychologiques, et 80 % se sentent isolés. Ce mal-être structurel se renforce trimestre après trimestre, sur fond de tension économique durable.

Une activité toujours fragilisée, malgré une accalmie relative

Après une chute brutale au T1, l’activité reste orientée à la baisse pour une majorité de TPE. 54 % des répondants signalent une baisse de leur chiffre d’affaires entre avril et juin. C’est mieux que les 69 % du trimestre précédent, mais les indicateurs de consommation demeurent alarmants : 81 % constatent une baisse du panier moyen côté B2C, et 78 % une diminution des commandes en B2B. Cette lente érosion se traduit directement sur la rémunération des dirigeants : 51 % d’entre eux ne dépassent pas le SMIC, pour en moyenne 50 heures de travail hebdomadaire. Une situation qui, selon l’étude, tend à s’installer malgré les variations d’activité.

Banques et PGE : des relations toujours tendues

Les difficultés de trésorerie restent le lot quotidien de plus d’une TPE sur deux (54 %), et l’accès au crédit reste un point de tension. Si le taux d’acceptation des crédits de trésorerie progresse à 76 %, contre 70 % au T1, le SDI souligne que cette amélioration tient surtout au fait que les entreprises les plus fragiles ont déjà fermé. À l’inverse, les demandes de crédits d’investissement reculent légèrement, et les tentatives d’étalement de PGE sont massivement refusées (dans 81 % des cas). À ce jour, un tiers des dirigeants remboursent encore leur PGE, mais 59 % rencontrent des difficultés à le faire, quitte à restreindre leur rémunération ou leurs investissements.

Embauche toujours freinée par les charges

Avec seulement 14 % des TPE en phase de recrutement, l’embauche reste marginale. Parmi elles, 96 % font face à des difficultés, principalement liées à l'absence de candidatures, au manque de compétences ou à la faible motivation des postulants. Chez les autres, le niveau des charges sur les salaires est le principal frein (cité par 58 % des dirigeants), loin devant la situation économique ou politique. Alors que 86 % des dirigeants de TPE n’embauchent pas, le potentiel de rebond du secteur reste conditionné à une réforme structurelle du coût du travail.

Par Jérémy Leduc