Le cimentier suisse Holcim a dévoilé ses premiers résultats après la séparation de sa branche nord-américaine, désormais cotée sous le nom d’Amrize. Résultat net en progression de plus de 35 %, activité solide en Amérique latine et objectifs annuels confirmés : le groupe entame un nouveau cycle stratégique.

Après un an et demi de préparation, Holcim a finalisé fin juin la scission de sa filiale nord-américaine, désormais indépendante sous le nom Amrize, cotée à la fois à la Bourse de New York et sur le marché suisse. Cette opération, stratégique pour le groupe helvétique, visait à isoler une activité nord-américaine en forte croissance, boostée par de nombreuses acquisitions ces dernières années. Résultat : un périmètre recentré sur l’Europe, l’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, pour un pilotage plus ciblé de la croissance.

Dans ce nouveau cadre, le groupe suisse a dévoilé un bénéfice net consolidé en hausse de 35,2 % au premier semestre 2025, atteignant 908 millions de francs suisses (environ 977 millions d’euros). En neutralisant les effets des cessions et des dépréciations d’actifs liés à la restructuration, le bénéfice net récurrent s’élève à 869 millions CHF, soit une progression plus modeste mais toujours solide de 5,1 % sur un an. Ces chiffres sont largement au-dessus des attentes des analystes, confirmant la capacité de Holcim à dégager des marges confortables malgré un environnement économique encore incertain sur plusieurs marchés.

Repli en Europe, rebond ailleurs

Côté chiffre d’affaires, Holcim affiche des revenus en très légère baisse, à 7,87 milliards CHF sur le semestre, pénalisés par les effets de change. Hors impact des devises, les ventes progressent de 1,8 % par rapport à la même période l’an passé. Ce redressement repose principalement sur les bonnes performances enregistrées en Amérique latine (+8,6 % en monnaies locales) et dans la zone Asie, Moyen-Orient et Afrique (+1,6 %). À l’inverse, l’Europe reste à la traîne, avec une baisse des ventes de 2,5 % liée à un ralentissement de la demande dans l’immobilier et la rénovation.

Toutefois, dans son communiqué, Holcim se veut rassurant et souligne l’apparition de signes de reprise dans le résidentiel, notamment sur certains marchés européens. La division « Solutions et Produits », qui regroupe notamment les toitures, façades et matériaux à forte valeur ajoutée, continue d’offrir un bon relais de croissance. Le groupe rappelle que ce segment joue un rôle central dans sa stratégie de décarbonation et de spécialisation, au-delà du ciment et des granulats.

Des perspectives maintenues malgré la transformation du groupe

Malgré cette profonde réorganisation, Holcim maintient sa feuille de route pour 2025, avec une croissance des ventes de 3 à 5 % hors effets de change, et une progression de l’EBIT comprise entre 6 et 10 % en monnaies locales. La marge opérationnelle est attendue au-delà de 18 %, confirmant la robustesse du modèle économique. Le carnet de commandes, notamment sur les produits à plus forte valeur ajoutée, devrait soutenir cette dynamique dans la seconde moitié de l’année.

En Bourse, les investisseurs saluent ces résultats : l’action Holcim gagnait 1,3 % dans les premières heures suivant l’annonce, à contre-courant du marché suisse dans son ensemble. L’analyste Mark Diethelm, de la banque Vontobel, estime que ces bons résultats et les objectifs confirmés « suggèrent une accélération de la croissance au second semestre ».

Un nouveau cycle stratégique

En recentrant ses activités et en poursuivant une logique de spécialisation, Holcim ouvre un nouveau chapitre. Le groupe a récemment réaffirmé ses ambitions de croissance via des acquisitions ciblées dans les segments à forte valeur ajoutée – toitures, matériaux bas carbone, économie circulaire – dans le cadre de sa stratégie NextGen Growth 2030. Cette dernière mise sur l’innovation, la résilience des matériaux durables et la croissance dans les pays émergents pour compenser les aléas conjoncturels en Europe.

L’opération Amrize pourrait donc marquer un tournant. En s’allégeant d’un périmètre exigeant en capitaux, Holcim gagne en agilité et en lisibilité pour les investisseurs. Le pari semble pour l’heure réussi, mais la seconde partie de l’année sera décisive pour confirmer ce nouveau positionnement.

Par Jérémy Leduc