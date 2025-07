Des annonces qui inquiètent le secteur de la rénovation énergétique Effy a réagi à ces annonces, dénonçant une reprise « en trompe l’œil », et regrette que 75 % des Français soient « éjectés de facto du dispositif ». « Sitôt rouvert, le guichet va aussitôt refermer ses portes en raison d’une jauge limite de 13 000 dossiers en réalité dérisoire. Sans parler des nouvelles conditions d’éligibilité, qui excluent trois quarts des Français du dispositif et divisent par deux les montants des aides », commente ainsi Audrey Zermati, directrice de la stratégie du groupe, qui appelle à ce que les conditions 2026 soient clarifiées au plus vite. Hello Watt alerte de son côté sur l’impact de cette instabilité, non seulement sur les particuliers, mais aussi sur la filière de la rénovation énergétique : « Aujourd’hui, les acteurs ne peuvent plus planifier leur activité à plus de deux mois. Cette instabilité fragilise les entreprises et menace les emplois », souligne Pierre-François Morin, directeur rénovation énergétique d’Hello Watt.