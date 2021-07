Encore un mois pour participer aux Trophées Grue à Tour !

L’association des constructions industrialisées et modulaires (ACIM) et la Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de BTP et manutention (DLR) ont signé une convention de partenariat, pour une première durée d’un an renouvelable. Cet accord devrait permettre au DLR de gagner en représentativité. Pour l’ACIM, il s’agit d’accélérer son développement et de concrétiser sa feuille de route.