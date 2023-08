« Ma semaine dans le bâtiment », nouvelle initiative de la FFB Grand Paris IDF

Alors que le bâtiment peine de plus en plus à recruter de nouveaux talents, la FFB Grand Paris Île-de-France lance « Ma semaine dans le bâtiment », une initiative pour faire découvrir à des élèves de 3ème les différents métiers du bâtiment. Du 13 au 17 décembre, dix élèves du collège Jacques Jorissen de Drancy (93) pourront rencontrer des professionnels, assister à des ateliers thématiques, et visiter des usines et chantiers.

Régulièrement, la FFB Grand Paris Île-de-France organise des évènements pour susciter des vocations chez les jeunes, afin qu'ils prennent la relève, dans un contexte où le secteur du bâtiment souffre encore trop souvent d'une mauvaise image.

Chaque année, la fédération est notamment à l'origine des « Les Coulisses du Bâtiment ». Lors de la dernière édition, qui s'est tenue en octobre dernier, 2 500 jeunes ont ainsi pu visiter six chantiers franciliens. La FFB Grand Paris IDF participe également au « Village virtuel du bâtiment », pour mettre en contact élèves et CFA. Afin de faciliter la communication, elle anime quotidiennement les réseaux sociaux, tels que TikTok et Instagram.

Ce mercredi 8 décembre, la fédération régionale a annoncé lancer une nouvelle initiative : « Ma semaine dans le bâtiment ». L'objectif : faire découvrir aux jeunes les métiers du bâtiment, dans le cadre des semaines de stages de 3ème. Pour cette première édition, dix élèves de 3ème du collège Jacques Jorissen de Drancy (93), ont été sélectionnés lors d'un « stage dating ». Certains d'entre eux sont notamment intéressés par les métiers d'ingénieur, métreur, plombier, électricien, ou encore designeur d'intérieur.

Au programme : visites de chantiers et de CFA

Pendant une semaine, du 13 au 17 décembre, ces dix élèves pourront rencontrer des professionnels, assister à des ateliers thématiques sur la prévention, l'environnement et le numérique, et visiter des chantiers tels que l'Éco-Campus du Bâtiment à Vitry-sur-Seine (94) et Issy Coeur de Ville, à Issy-les-Moulineaux (92), ou encore visiter le site de La Fenêtrière, un atelier spécialisé dans la fabrication de fenêtres.

Les collégiens se rendront également dans trois CFA : le CFA GESTES Formation, dédié aux métiers de traitement et d’embellissement des surfaces, le CFA couverture-plomberie Maximilien Perret, et le CFA Bâtiment Saint-Lambert, le plus ancien centre de formation dans le domaine de l'économie de la construction en région parisienne.

Claire Lemonnier