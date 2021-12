AMI Bretagne : 18 projets de construction biosourcés retenus

L’Ordre des architectes d’Île-de-France, la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France et l’Association des industriels de la construction biosourcée, ont lancé en septembre dernier un « comité de liaison » des matériaux biosourcés. L’objectif : sensibiliser les pouvoirs publics, la maîtrise d’ouvrage et les acteurs de la construction à ces matériaux biosourcés, et les accompagner pour qu’ils les intègrent dans leurs projets. Une première « Matinale » de sensibilisation a eu lieu le 18 octobre au Récollets à Paris, et a réuni près de 200 personnes.