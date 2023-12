Le Pôle Habitat FFB présente le palmarès du challenge de l’habitat innovant 2024

Le Pôle Habitat FFB dévoile le palmarès 2024 de son 18ème Challenge de l’Habitat Innovant. En plus de la remise du convoité Prix Spécial du Jury, onze dossiers sont repartis avec l’or autour du cou. Voici les heureux gagnants.

Comme chaque année depuis 18 ans maintenant, le Pôle Habitat FFB récompense les meilleurs dossiers ayant participé à son Challenge de l’Habitat Innovant. 25 entreprises adhérentes et une quarantaine de partenaires du Pôle Habitat FFB Communication ont participé tout au long de l’année. Le palmarès 2024 de cette édition a dévoilé les 11 dossiers médaillés d’or, qui concouraient dans 10 catégories différentes, ainsi que le très convoité Prix Spécial du Jury.

Prix Spécial du Jury et grand gagnant de la catégorie « Transformation du Tissu urbain existant - Constructeur »

Ce Prix Spécial du Jury justement, ainsi que la médaille d’or dans la catégorie « Transformation du Tissu urbain existant - Constructeur » ont été décernés à Provence Concept Projets pour « L’Îlot Art Deko ». Il s’agit d’un programme complet qui vise à répondre aux enjeux contemporains de la ville de demain, à savoir la densification douce du tissu urbain existant, la rénovation et la construction durable ou encore le mieux vivre ensemble.

Plus concrètement, « L’Îlot Art Deko » se résume en une parcelle de 3 350 m² en plein cœur de Salon-de-Provence (13). C’est à cet endroit qu’a été réhabilité et restauré une maison datant de 1930 classée au patrimoine de la commune. À ses côtés, sept villas urbaines à faible empreinte carbone ont été construites, s’inspirant des codes architecturaux de l’époque et recourant aux matériaux bio-sourcés sur une emprise au sol réduite pour des surfaces habitables de 102 à 140 m².

« Ma démarche RSE »

FL Résidences a remporté l’or pour sa « Démarche vers la certification » dans la catégorie « Ma démarche RSE ». Ce promoteur immobilier alsacien de bâtiments collectifs à basse consommation a, dès sa création en 2008, défini ses objectifs sur le long terme, notamment sur les questions de réduction de l’empreinte carbone, de recours aux circuits courts ou encore d’investissement dans le capital humain dans toutes ses actions. FL Résidences est par ailleurs certifiée AFAQ 26000 depuis 2014 et labellisée Responsibility Europe depuis 2016.

« Ma Vision du Métier »

La catégorie « Ma Vision du Métier » a décoré du plus beau métal le constructeur normand Maisons Maugy. L’entreprise, fondée en 1921, a fait le choix il y a environ 40 ans de développer son activité à partir d’éléments préfabriqués en atelier et de consolider son offre en investissant et en s’équipant de machines performantes. L’entreprise a par la suite développé son savoir-faire dans la fabrication de murs à ossature bois, de planchers bois et de charpentes. L’objectif étant de proposer, à horizon 2024/2025, des maisons neuves quasi intégralement fabriquées et assemblées en atelier.

« Réalisation Remarquable Constructeur - Architecture & Technique »

Dans la catégorie « Réalisation Remarquable Constructeur - Architecture & Technique », le constructeur Gilles FAGES termine sur la plus haute marche du podium, grâce à « Horizon Caïpirinha », une maison construite sur la commune de Treilles, dans l’Aude. Le défi imposé au constructeur a été d’adapter le projet aux contraintes du terrain - à savoir un dénivelé de 12 mètres, un accès complexe ou encore des risques d’éboulement en phase chantier -, tout en s’adaptant au PLU ainsi qu’aux attentes précises du client. Malgré toutes ces contraintes, la maison a pu être livrée en 18 mois.

« Réalisation Remarquable Constructeur - Architecture & Design »

Pour la catégorie « Réalisation Remarquable Constructeur - Architecture & Design », la médaille d’or revient à Zénith Constructions, pour la « Maisons Viventem ». Cette maison, située en Franche-Comté, a su répondre aux exigences particulièrement fortes des clients qui souhaitaient de grands volumes, des apports de lumières importants et des espaces personnels adaptés à chaque membre de la famille.

« Réalisation Remarquable Promoteur »

Primalys remporte l’or dans la catégorie « Réalisation Remarquable Promoteur » pour son programme immobilier « Aigue Marine ». Celui-ci comporte 53 logements et 1 000 m² de locaux d’activités à Pornichet (44). Situé sur l’emplacement d’une ancienne station-service à proximité du port, des plages et du marché, ce programme a privilégié l’emploi de matériaux biosourcés et pérennes du fait de l’environnement marin particulièrement corrosif. Les logements ont été pensés de façon à répondre au mode de vie balnéaire. « Aigue Marine » apporte ainsi une réponse technique et architecturale pertinente à la requalification urbaine.

« Rénovation de l’Habitat Existant »

Dans la catégorie « Rénovation de l’Habitat Existant », ce sont les Maisons Ariane qui repartent avec l’or, pour le projet « Les Jardins de Bellevue ». Ce dernier avait pour objectif de redonner vie à deux anciennes granges et à réhabiliter et requalifier une ferme du XIXème siècle située dans la commune de Saint-Géniès-Bellevue (31), près de Toulouse. Il s’agissait aussi de conserver le patrimoine de la région, en conservant notamment la façade d’origine réalisée en brique foraine, emblème de la ville et de la région de Toulouse.

« Logement abordable »

Deux dossiers se sont partagés l’or dans la catégorie « Logement abordable », il s’agit de Alpes Provence Promotion Immobilière (A.P.P.I) pour « Les Toîts de Charence », et Les Maisons Vertes de l’Aude.

« Les Toîts de Charance » consiste en un programme de 42 logements réalisés à Gap (05), comprenant 4 villas en attique et 38 appartements dont 8 destinés à l’accession sociale à la propriété pour des ménages éligibles au PLSA (Prêt Social Location-Accession). Le montage foncier et financier innovant a permis d’impliquer le vendeur du terrain dans la réussite du projet. Cette opération bénéficie par ailleurs d’une conception bioclimatique (orientation sud avec de larges baies vitrées et de profondes loggias) et de performances environnementales élevées.

Pour Les Maisons Vertes de l’Aude, l’objectif a été de permettre à une cliente de réaliser son rêve de construire sa maison. Grâce aux actions d’optimisation réalisées en matière de conception, de gestion et de coordination de chantier, de mutualisation des livraisons des matériaux, de principes constructifs et de choix d’équipements, le coût global de la maison de la cliente a pu être optimisé de plus de 15 000€ sur 25 ans.

« Territoires et Villes durables »

La catégorie « Territoires et Villes durables » a auréolé le groupe Hectare, pour « Cité verte », son écoquartier de 16,5 ha à Carcassonne (11). Ce nouveau quartier est composé de 116 lots de terrains à bâtir destinés à accueillir maisons individuelles et maisons groupées, 94 logements collectifs (dont 40 % de logements sociaux), une résidence intergénérationnelle et une résidence étudiante. Ce projet s’est construit autour d’une coulée verte en concertation avec le voisinage. L’opération d’aménagement a également été pensée avec les constructeurs de maisons et réalisée en collaboration avec les entreprises locales, et reprend le maillage viaire de la Cité de Carcassonne et entend créer les conditions d’un habitat responsable et inclusif.

« Transformation du Tissu urbain existant - Promoteur »

Enfin, le grand gagnant de la catégorie « Transformation du Tissu urbain existant - Promoteur » est le promoteur EnVol, pour la résidence « Les Tritons » située à Sète (34). Cette résidence en R+4 de 108 logements (dont 27 sociaux) réalisée en réhabilitation d’un site fantôme, l’ancien hôtel Les Tritons, laissé à l’abandon depuis plusieurs années et devenu une verrue urbaine. Ce programme vise à favoriser le bien-être de ses habitants, et respecte l’environnement, en témoigne la préservation d’arbres remarquables, un cœur d’îlot planté, le recyclage des eaux grises, le remploi des matériaux et l’installation de panneaux solaires.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Pôle Habitat FFB