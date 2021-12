WorldSkills 2024 : La filière se mobilise en créant l’équipe de France du BTP

La 47ème édition de la compétition des métiers WorldSkills se tiendra à Lyon en septembre 2024. A cette occasion, les représentants du bâtiment et des travaux publics (FFB, SMABTP, FNTP) étaient réunis ce 1er décembre pour annoncer la création d'une « équipe de France du BTP », composée de jeunes talents de la construction et coachée par un professionnel du rugby, Christophe Urios.

Afin de mettre un coup de projecteur sur les métiers du BTP et l’engagement de jeunes talents de moins de 23 ans dans ce secteur, la FFB, la FNTP, SMABTP et WorldSkills France ont décidé de s’investir pleinement dans la 47ème Compétition WorldSkills, qui se tiendra à Lyon du 11 au 14 septembre 2024, en créant l'équipe de France du BTP.

« Nos métiers forment chaque jour des jeunes qui ont du courage, du talent et de l'ambition. Ces fers de lance de la profession méritent d’être portés tels des champions », a confié Olivier Salleron, président de la FFB. « Nous visons le top 5 des nations en nombre de médailles en 2024, c'est l'objectif fixé par le président de la République que nous avons accepté », a ajouté Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France. Il faut dire que la jeunesse française du BTP a été ragaillardie par ses 7 médailles reçues dans le cadre de la compétition EuroSkills fin septembre.



16 métiers du BTP représentés

Sur plus de 60 métiers représentés lors de cette compétition mondiale, 16 représenteront le secteur de la construction. Pour ces olympiades des métiers, plusieurs actions ont été initiées par la FFB pour faire connaître cet évènement et ainsi permettre aux jeunes de s’inscrire. La filière espère ainsi naturellement avoir le plus grand nombre d’inscrits pour avoir la chance de sélectionner les meilleurs candidats. Afin de mener cela à bien, la FFB a annoncé avoir constitué un réseau de référents régionaux pour communiquer sur cette compétition, inédite dans le secteur.

Bruno Cavagné, président de la FNTP, « ne doute pas que l’équipe d’excellence qui sera constituée saura faire briller notre drapeau tricolore lors des prochains WorldSkills 2024 et d’ici là, valoriser nos jeunes talents dans tous nos territoires ».

Former les jeunes professionnels à « la culture de la gagne »

Cette nouvelle équipe nationale de jeunes talents de la construction sera coachée par Christophe Urios, ancien joueur de rugby et actuel directeur sportif de l’Union Bordeaux Bègles pour qui « la culture de la gagne » n’est pas un choix mais bel et bien un état d'esprit. « Les métiers du BTP sont des métiers nobles et j'ai envie de les rendre exemplaires pour cette compétition. Je rentre par la petite porte, mais l’ambition de mener à bien ce nouveau challenge est très profonde ! Je suis fier d'être sélectionneur de cette équipe », s’est-il réjoui.

Un enthousiasme partagé par Armel Le Compagnon : « La création d’une équipe de France du BTP pour préparer les compétitions WorldSkills est à saluer. Elle montre l’implication forte et résolue de toute la filière du BTP dans les compétitions WorldSkills. »

De son côté, la SMABTP accompagnera financièrement l'équipe. Jacques Chanut, son président, a expliqué : « C’est pour nous, mutuelle d’assurance des professionnels de la construction, une évidence que d’accompagner les jeunes qui s’engagent dans les métiers du BTP. Participer à la création d’une équipe de France du BTP est un engagement supplémentaire en faveur de l’excellence de la formation, pivot essentiel de la construction. »

Ouverte depuis novembre, la phase d’inscription durera jusqu’en octobre 2022.

Marie Gérald

Photo de Une : ©FFB