Alors que la SMABTP, CGI Bâtiment, et LCA-FFB (renommé « Pôle Habitat FFB ») se regroupaient ce mercredi 16 septembre pour leur convention nationale annuelle, les organisateurs ont présenté une nouvelle enquête sur les aspirations des Français concernant leur logement. On y apprend notamment que la maison séduit toujours autant, notamment les propriétaires et les familles, mais aussi les 18-34 ans, qui sont 80 % à se projeter dans une maison dans les 5 ans à venir.

Ce mercredi 16 septembre se tenait la convention nationale 2020 des Constructeurs Aménageurs de la FFB, SMABTP, CGI Bâtiment, et LCA-FFB - qui a par ailleurs annoncé changer de nom au profit de « Pôle Habitat FFB », mais aussi d'identité visuelle à travers un nouveau logo.

A l'occasion d'une Assemblée Générale extraordinaire, Les Constructeurs Aménageurs de la Fédération Français du Bâtiment (LCA-FFB) ont décidé de renommer leur organisation « Pôle Habitat FFB », et de changer de logo. Le nouveau logo « Avec Pôle Habitat FFB, notre Union montre qu'elle évolue avec son temps, qu'elle s'adapte à son environnement, aux évolutions des métiers qu'elle fédère et aux enjeux sociaux, territoriaux et écologiques du secteur. Réunis dans ce Pôle Habitat, fiers des valeurs qui nous animent et des professions que nous représentons, notre organisation va continuer à amplifier son développement et ses services aux adhérents. En s'appuyant sur toujours plus de synergies et de complémentarités entre ses quatre métiers, Pôle Habitat FFB entend également renforcer sa place dans le paysage institutionnel et son expression en matière de politiques du logement et de l'habitat », a notamment réagit son président, Grégory Monod.

Lors de cette journée, les organisateurs ont présenté les résultats d'une étude confiée à l'institut de sondage Kantar sur les attentes des Français concernant leur logement.

Enfants et maison sont souvent corrélés

Cette enquête, menée auprès de 1 000 personnes entre le 27 février et le 6 mars 2020, révèle que les besoins changent en fonction de l'âge et de l'évolution de la famille et du nombre d'enfants. Ainsi, les actifs sans enfant sont les plus nombreux à vivre en appartement (74 %), et notamment dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (66 %). Alors que seuls 5 % des 18-54 ans sans enfant vivent en maison.

Inversement, les familles sont 73 % à habiter en maison, et ce pourcentage augmente plus le nombre d'enfants est élevé : 61 % des familles ayant un enfant habitent dans une maison, et ce chiffre monte à 83 % pour les familles avec trois enfants. Pour celles n'ayant pas encore sauté le pas, elles sont 61 % à vouloir déménager dans une maison dans les cinq ans à venir. Et pour celles qui y sont déjà installées, elles sont 94 % à vouloir y rester dans les cinq prochaines années.

Du côté des séniors sans enfant, la répartition est plus équitable, puisque 56 % sont installés en maison, et 44 % en appartement. Les deux parties semblent globalement satisfaites de leur situation actuelle, puisqu'elles sont 72 % à confirmer leur choix en vue des cinq ans à venir.

74 % des propriétaires choisissent de vivre en maison

Autre enseignement de cette étude : la maison séduit toujours autant, notamment les propriétaires, qui sont 74 % à vivre en maison. Rappelons qu'il existe une importante culture de la propriété en France : 58 % des Français sont propriétaires (contre 51 % en Allemagne, mais 97 % en Roumanie, à l'échelle de l'Europe).

Les motivations des nouveaux et futurs propriétaires ? Se constituer un patrimoine pour ne plus payer un loyer fonds perdu (48 %), mais aussi préparer l'avenir (26 %), ou encore avoir la liberté d'aménager leur logement comme ils le souhaitent (21 %).

La maison fait aussi rêver les plus jeunes

Sans grande surprise, ce sont les 18-34 ans qui sont les plus nombreux à avoir réalisé leur premier achat au cœur des cinq dernières années (45 %). Et la maison les fait de plus en plus rêver. Bien que ces moins de 34 ans vivent majoritairement en appartement (57 %), ils sont 80 % à vouloir habiter dans une maison dans les prochaines années.

Et qui dit maison ne dit pas solitude. En effet, 74 % des habitants de maison estiment que leur logement est vecteur de relations de voisinage, contre seulement 59 % des habitants d'appartement.

Proximité des services, confort, tranquillité... les critères récurrents

Parmi les principaux critères qui influent sur le choix d'un logement : la proximité des commerces et écoles (56 % jugent ce critère important à l'avenir), et des transports en commun (pour 48 %). La proximité avec le lieu de travail devient en revanche moins primordiale (de 37 % à 28 %), probablement du fait de la récente démocratisation du télétravail.

Mais les critères divergent selon que le propriétaire ait acheté une maison ou un appartement. Ainsi, les propriétaires de maison souhaitent notamment pouvoir faire évoluer leur logement ultérieurement, et cherchent en priorité la tranquillité, le confort et la sécurité. Tandis que les propriétaires d'appartement jugent prioritaire la proximité avec les transports, les commerces et leur lieu de travail.

Enfin, du point de vue du logement en lui-même, de plus en plus de Français sont sensibles aux matériaux plus écologiques (de 18 % à 47 %), au confort thermique (de 46 % à 71 %), et aux économies réalisées (de 49 % à 74 %).

C.L.