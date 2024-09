« 3 minutes qui construisent », la série de podcasts dédiée aux artisans, revient avec de nouveaux sujets en lien avec les assurances professionnelles dans les métiers du BTP

Dans cette série de podcasts, SMABTP aborde quelques thèmes importants liés aux assurances professionnelles des métiers du BTP. Dans un format dynamique et vivant, les podcasts permettent de décrypter plus simplement des sujets souvent très techniques, qui pourtant sont essentiels à connaître pour exercer votre activité d’artisan du BTP.

→ Écoutez les podcasts dédiés aux artisans !

Quels sont les sujets abordés par cette nouvelle série ?

Le premier épisode a pour thème la réception des travaux, une étape majeure dans l’exécution de votre marché de travaux, puisqu’elle marque le point de départ des garanties légales.

Dans le deuxième épisode, est abordée la question des dommages en cours de chantier qui couvrent les dommages subis par vos travaux avant réception.

Le troisième opus décrypte les assurances nécessaires en cas de sous-traitance en distinguant le cas où vous êtes sous-traitant et celui où vous faites travailler des sous-traitants. La distinction est importante !

Le quatrième épisode fait le point sur l’assurance des engins de chantier : quelle assurance souscrire si vous louez un engin de chantier ? Si vous l’achetez ? Que se passe-t-il si l’engin de votre entreprise cause un dommage ?

Enfin, le dernier thème est consacré à l’assurabilité des travaux de technique courante et de technique non courante.



Si vous souhaitez que ces sujets n’aient plus aucun secret pour vous, alors écoutez Bruno !

