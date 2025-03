Saint-Gobain France recrute 1 000 alternants pour la saison 2025-2026

Saint-Gobain confirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes et publie 1 000 nouvelles offres d’alternance pour 2025-2026, dont 150 dédiées au CFA Génération Saint-Gobain, en complément des 700 postes d’alternants déjà pourvus.

Le géant français des matériaux de construction, employeur majeur d’alternants dans l’Hexagone, publie 1 000 nouvelles offres d’alternance pour 2025-206, dont 150 dédiées au CFA Génération Saint-Gobain, en complément des 700 postes d’alternants déjà pourvus.

Ces postes sont ouverts sur l’ensemble du territoire, à tous les niveaux d’études, du CAP au Master, que ce soit dans des activités de l’industrie ou de la distribution de matériaux, dans des fonctions supports (marketing, achats, digital) ou opérationnelles (maintenance, vente, logistique…).

Une entreprise attrayante pour les jeunes générations

Cette double ambition se reflète dans les résultats de l’HappyIndex Trainees 2025 : 88,8 % des répondants jugent positivement les perspectives d’évolution professionnelle offertes par le groupe, 84,1 % pensent que le groupe intègre bien les enjeux de développement durable et 90,2 % recommanderaient l'entreprise pour y réaliser un stage, une alternance ou un VIE.

« Notre ambition est de construire un environnement de travail motivant, où tous nos collaborateurs trouvent un sens au quotidien dans leurs actions. Les nombreuses opportunités de carrières offertes aux jeunes talents constituent un véritable levier pour leur développement professionnel, tout en contribuant activement à la transition durable du bâtiment », explique Régis Blugeon, directeur des ressources humaines de Saint-Gobain France.

Pour faire connaître ces offres de recrutement, Saint-Gobain a lancé le 17 mars une campagne vidéo sur TikTok mettant en avant des alternants qui parlent sans filtre de leurs missions, leurs projets ainsi que l’ambiance de travail… et ce à travers la réalisation de différents défis. Pour compléter ce dispositif, un job dating, au cours duquel recruteurs et candidats pourront se rencontrer, est organisé le 31 mars à la Tour Saint-Gobain, à La Défense.

Certifié pour la 10e année consécutive “Top Employer Global” et “HappyIndex Tainees”, Saint-Gobain s’appuie sur son expérience reconnue dans l’accueil des jeunes en stage, alternance et VIE pour former les talents de demain.

