Le groupe DigitRE, acteur majeur du paysage immobilier en France, a lancé un nouveau service : l’attestation de solvabilité, et ce grâce à 6 partenaires financiers qui les délivrent. Cette dernière est utilisable par les conseillers immobiliers de ses marques Capifrance, Optimhome et Drimki, depuis le 15 avril 2021. Explications.

Depuis 2016, le groupe DigitRE s’engage dans le développement d’une offre immobilière innovante en tirant parti de la révolution numérique dans le but de créer de nouveaux modèles de commercialisation en ligne.

En lançant leur tout nouveau service, l’attestation de solvabilité, en collaboration avec 6 courtiers immobiliers (CAFPI, Meilleurs Taux, Ace Crédit, Empruntis, Immoprêt et La Centrale de Financement), l’objectif du groupe DigitRE est de continuer à accélerer les réflexions stratégiques ainsi que le développement digital et technologique de ses marques Capifrance, Optimhome et Drimki.

Ainsi, dès que l’acheteur est prêt à formaliser une offre, le conseiller immobilier transmet les coordonnées, avec son accord, à un des courtiers partenaires qui étudie le dossier et qui remettra par la suite le certificat de faisabilité. L'acquéreur peut ensuite récupérer l’attestation de solvabilité auprès de son conseiller, et se voir rassuré.

L’attestation de solvabilité, autrement dit attestation de capacité d’emprunt, permet donc un gain de temps considérable autant pour les conseillers, les vendeurs et les acquéreurs. « Grâce à l'attestation de solvabilité, le conseiller pourra ainsi crédibiliser l’offre d’achat d’un potentiel acquéreur, rassurer le vendeur en lui garantissant un acheteur solvable et sécuriser la transaction future en s’assurant du bon montage du dossier », explique le groupe dans un communiqué.

« C’est un nouveau service gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties prenantes ! » ajoute Emmanuel David, directeur marketing digital des Groupes Capifrance.fr et Optimhome.com.