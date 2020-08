La commission européenne devrait, dans les semaines à venir, donner son feu vert à un projet de tutorat des jeunes du BTP. Initié par la FFB et les industriels, le projet doit permettre aux jeunes de bénéficier d'un tutorat d'entreprise dans toute la Communauté européenne





La Commission européenne devrait prochainement donner son feu vert à un projet pilote de tutorat déposé voici trois mois par les industriels et les acteurs de la construction (Fiec et FETBB). Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme communautaire Leonardo pour la formation professionnelle et s'inspire en réalité des "bonnes pratiques" développées dans deux projets de ce même programme mais appliqués à d'autres secteurs. L'objectif du dispositif consiste à mettre en place des outils d'aide au développement de la fonction tutoriale des entreprises de la construction et à encourager la diffusion des " bonnes pratiques ", dans ce secteur. Une fois accepté par la Commission, le projet entrera donc en vigueur. Le programme Leonardo s'inscrit quant à lui dans la politique de développement d'un espace européen de formation continue visant à permettre à tout citoyen d'acquérir à tout moment de son existence les compétences nécessaires à son développement personnel et professionnel.



Favoriser l'initiative

Ce programme se veut un laboratoire d'innovation, un lieu de brassage d'idées, de développement, d'initiatives, de stimulation de la créativité et de l'inventivité afin de permettre à tous de s'insérer dans la vie professionnelle, tout en s'épanouissant comme citoyen de la grande Europe. Ce dispositif veut également aider les systèmes à s'adapter aux rapides évolutions économiques et technologiques afin de mieux affronter les mutations constantes des marchés mondiaux, tout en respectant le droit des travailleurs. Il doit permettre aussi de développer des outils, des méthodes, des modules communs à tous les travailleurs de la communauté. On sait que la formation est une nécessité dont l'initiative revient aujourd’hui à chacun individuellement. Reste aux pouvoirs publics le soin d’en faciliter l’organisation. Le projet de tutorat du BTP s'inscrit donc dans cette logique. Les acteurs de la construction, à l’instar de ceux de l’industrie, ne veulent donc plus être en reste dans ce domaine, surtout à l’échelle européenne.

