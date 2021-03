Le 15 février dernier, Olivier Sichel, directeur de la Banque des territoires a annoncé l'arrivée de Kosta Kastrinidis en tant que directeur des prêts, remplaçant ainsi Marianne Laurent, en fonction depuis 2017. Les détails.

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts, déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de cette dernière. La direction des prêts de la Banque des Territoires joue un rôle majeur dans le financement du logement social, de l’habitat spécifique ainsi que des grandes infrastructures françaises. Elle porte l’innovation au service des clients et des collaborateurs de la Banque des Territoires grâce à ses réalisations de pointe en matière de data et d’intelligence artificielle.

En partenariat avec l’Etat, l’ANRU et l’Anah, la direction des prêts pilote également les actions de politique de la ville de la Banque des Territoires À elle seule, la direction des prêts assure plus de la moitié du résultat de la Banque des Territoires. Au total, ce sont 190 milliards d'euros de dette qui sont aujourd'hui sous la gestion de la direction des prêts de la Banque des Territoires.

Une importante responsabilité mise aujourd’hui entre les mains de son tout nouveau directeur, Kosta Kastrinidis.

Âgé de 42 ans, Kosta Kastrinidis est titulaire d’une maîtrise de droit international et européen mais également diplômé de l’Institut régional d'administration. Débutant sa carrière chez LCL en tant que conseiller financier, il intègre en 2007 le groupe Caisse des dépôts et devient responsable de la production Chèque et CESU de la direction des clientèles bancaires. 4 ans plus tard, il dirige le service des Chèques Domestiques et prend en 2014 la tête du Pilotage Economique et Stratégique. Depuis 2018, Kosta Kastrinidis était directeur des ressources humaines de la Banque des Territoires et membre de son Comité exécutif.

Marie Gérald