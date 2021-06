Saint-Astier, spécialiste français de chaux hydraulique naturelle destinée à la construction et à la restauration de bâti, vient de nommer Matthieu Tanguy en tant que directeur général. Les détails.

Diplômé de l’ENSMM (École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques), Matthieu Tanguy acquiert une expérience de 4 ans, entre 2004 et 2008, dans les matériaux énergétiques au sein d’Eurenco, filiale de la Société nationale des poudres et des explosifs, et intègre officiellement la filière industrielle du bâtiment. Après avoir occupé plusieurs postes opérationnels au sein de Lafarge Plâtres, il rejoint Siniat, filiale française du groupe Etex, acteur majeur des matériaux de construction, et devient directeur industriel de la région sud-ouest en France.

Trois ans plus tard, il occupe le poste de directeur général du site de Luzenac, au sein du groupe Imerys, puis rejoint Fayat fin 2019, en tant que directeur général de la filiale Barbot CM.

En mars 2021, Matthieu Tanguy a intégré Saint-Astier, premier producteur français indépendant de chaux hydraulique naturelle. « Mon objectif est bien de cultiver la particularité qui a fait la notoriété de Saint-Astier sur le marché français et dans le monde. Ici, chacun des 135 collaborateurs entretient une passion pour la chaux, un climat galvanisant et unique », explique le nouveau directeur général. « Ce socle devrait nous permettre de perpétuer et de continuer les investissements nécessaires dans l’outil industriel car ce process unique demande rigueur et technicité tout au long du parcours de production, de l’extraction du calcaire, jusqu’à l’obtention des chaux hydrauliques naturelles de grande qualité. Enfin, il convient de rester à l’écoute des enjeux environnementaux actuels dans la construction, mais également de continuer notre développement à l’international », ajoute-il.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Saint-Astier