À 37 ans, Adovi Adoté arrive à la direction d'Ursa France, spécialiste de l'isolation thermique et acoustique. Il succède ainsi à Jean-Pierre Laherre.

Adovi Adoté commence sa carrière en 2008, en tant que technico-commercial dans le secteur de l'énergie, où il a rapidement gravi les échelons pour occuper des postes de plus en plus importants, notamment pour le groupe Schlumberger, au sein duquel il a été responsable des opérations et des achats à l'échelle internationale.

Par la suite, il rejoint le groupe Hilti, où il est nommé directeur Énergie & Industrie pour la zone Europe de l'Ouest, y compris la France. En parallèle, Adovi Adoté a également travaillé en tant que consultant au sein du cabinet de conseil McKinsey.

Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape de sa carrière en prenant les rennes d'Ursa France. À la tête de la filiale française, Adovi Adoté sera responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie de la marque, récemment rachetée par le groupe belge Etex.

« C'est un honneur pour moi de rejoindre Ursa France en tant que directeur général. Ensemble, nous continuerons à œuvrer, avec passion et détermination, pour apporter des solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins de nos clients en termes d’isolation. Je suis enthousiasmé par ce nouveau chapitre et me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos équipes, nos clients et nos parties prenantes pour assurer le succès continu d’Ursa France et renforcer notre position de leadership », a-t-il réagi.

Adovi Adoté succède à Jean-Pierre Laherre qui, après 4 années de mandat, a annoncé se lancer en tant qu'indépendant dans le secteur du BTP. Bernard Delvaux, CEO du groupe Etex, n'a pas manqué de le féliciter : « Sous sa direction, l’entreprise a notamment traversé la crise sanitaire du Covid avec succès, retrouvant rapidement ensuite, le chemin de la croissance ».

Marie Gérald

Photo de une : Adovi Adoté