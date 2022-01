Le fabricant de laine de verre Ursa racheté par Etex

L'entreprise belge Etex, qui se décrit comme spécialiste des solutions de construction « légères et durables », a annoncé mardi 11 janvier le rachat d'Ursa, fabricant de laine minérale de verre, qui avait rejoint le groupe Xella en 2017.

Après avoir racheté Siniat en 2011, Etex, qui compte 11 000 salariés à travers le monde pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2020, annonce l'acquisition d'Ursa.

L'entreprise Ursa, née en 1949, et récemment rachetée par le groupe Xella en 2017, dénombre de son côté plus de 1 700 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros.

À travers cette acquisition, Etex entend élargir sa gamme actuelle de solutions pour le bâtiment, comprenant notamment des plaques de plâtre, des solutions de construction modulaire, et de protection incendie.

Alors que la rénovation énergétique des bâtiments devient primordiale dans les politiques environnementales européennes, l'isolation thermique est un axe important.

« La réponse au changement climatique au niveau de l'Union européenne passera par la rénovation des bâtiments et les matériaux d'isolation tels que ceux fabriqués par Ursa », estime en effet Etex, qui rappelle que 35 millions de bâtiments devraient être rénovés en Europe d'ici 2030.

Si ce rachat se concrétise, l'entreprise Ursa sera intégrée en tant que division distincte, sous la direction de Bernard Delvaux, CEO d'Etex.

« L'acquisition d'Ursa confirme la réorientation de notre portefeuille d'activités initiée il y a quelques années pour devenir un leader mondial de la construction légère et modulaire. Cette acquisition est parfaitement en ligne avec notre vision stratégique, étant donnée qu'elle associe une nouvelle plateforme de croissance à une priorité claire donnée à la durabilité. Je suis très impressionné par la qualité de l'équipe de direction d'Ursa, ainsi que par la solidité de son modèle économique. J'ai hâte d'accueillir nos nouveaux collègues au sein d'Etex et de façonner ensemble un avenir prospère », a notamment réagi Bernard Delvaux.

« En Etex, Ursa a trouvé le partenaire idéal pour continuer à développer ses ambitions en matière de durabilité et de proximité avec ses clients. Nous sommes impatients de faire progresser la stratégie d'Etex, de rencontrer nos nouveaux collègues et de développer ensemble le marché de la construction légère et modulaire », a de son côté déclaré Jochen Friedrichs, CEO d'Ursa.



