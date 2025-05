URSA : une websérie décalée pour parler d’isolation

URSA lance en 2025 une websérie originale et pédagogique pour rendre l’isolation plus accessible et renforcer les liens avec pros du BTP et grand public.

« Allo URSA » : un SAV d’un nouveau genre Dans cette série inspirée du célèbre « SAV des émissions », Jean et Michelle, deux conseillers du service client Allo URSA, se livrent à une joute bon enfant pour répondre avec rapidité et précision aux questions posées par les clients. Le ton est léger, humoristique, mais les informations techniques sont bien au rendez-vous. Une communication authentique, portée par les équipes URSA La websérie va plus loin en impliquant de véritables collaborateurs URSA. Les voix des clients au téléphone sont interprétées par les membres de l’entreprise : commerciaux, responsable communication… et même le directeur général Adovi Adoté. Une façon directe et sincère de valoriser les talents internes, tout en affirmant le positionnement humain de la marque. Une stratégie digitale forte et omnicanale Composée de 8 épisodes diffusés mensuellement, la websérie sera visible sur les réseaux sociaux URSA, un compte TikTok dédié, ainsi que sur les plateformes M6+ et Prime Video. Ce format court et dynamique permet de : Créer une relation de proximité avec les clients et prescripteurs

Partager des conseils utiles sur les produits et services d’isolation

« Allo URSA » : un service client existant et performant Derrière la fiction, une réalité bien ancrée : Allo URSA est un véritable service client existant depuis 2009. Chaque jour, les conseillers répondent aux professionnels du négoce, aux artisans et aux particuliers pour les accompagner dans le choix de l'isolant, la mise en œuvre ou l'accès à la documentation. Ce service fiable et apprécié méritait d'être remis en lumière.