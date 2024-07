Du mouvement à la gouvernance d’Icade dès la rentrée. La foncière nomme Audrey Camus en tant que nouvelle directrice générale, qui rejoint aussi le comité exécutif du groupe.

Dès septembre 2024, Emmanuelle Baboulin quittera ses fonctions de directrice générale d’Icade. Elle clôt aussi neuf ans d’exercice au sein du comité exécutif (Comex) de la foncière Tertiaire du groupe, à la fois foncière et promoteur.

Mme Baboulin sera remplacée par Audrey Camus, qui deviendra également membre du Comex.

Sa première expérience chez Icade

Un retour aux sources pour Mme Camus, qui a commencé sa carrière en 1998 chez Icade, en tant que directrice de projets. En 2004, on lui confie la responsabilité des Grands Projets, puis la direction Développement de montages immobiliers public/privé à partir de 2005. Elle est ensuite chargée de mission auprès du directeur général de G3A.

En 2006, la diplômée en école d’ingénierie de la construction ESTP et d’un DESS d’Administration des Entreprises à l’IAE de Paris redevient directrice de projets, mais cette fois-ci chez ING Real Estate Development.

Un an plus tard, Audrey Camus rejoint Covivio, toujours en tant que directrice de projets. Au sein de l’entreprise de gestion foncière, elle intègre le Comex et reprend les rênes de la direction Développement. Elle poursuit sa carrière dans l’immobilier en 2019 chez l’entreprise canadienne Ivanhoe Cambridge, au poste de vice-présidente Développement et Gestion d’actifs pour l’Europe.

