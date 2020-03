ELCIA a profité du salon BATIMAT 2019 pour présenter sa nouvelle application 100% Web multifournisseur. Permettant de chiffrer ses produits de Menuiserie, Store et Fermeture, ProDevis START est destiné aux artisans spécialisés Menuiserie ou occasionnels : artisans du BTP, architectes, constructeurs de maisons individuelles... L’objectif : leur offrir gain de temps, simplicité et réactivité dans le chiffrage et le passage de commande, deux tâches souvent chronophages et sources d’erreurs !