Emmanuel Gravier réélu président de la FFIE

Le conseil d’administration de la Fédération française des intégrateurs électriciens (FFIE) a réélu, le 7 octobre dernier, Emmanuel Gravier à la présidence du syndicat, pour une durée d’un an.

Réuni à Marseille pour le conseil d’administration de la FFIE, le syndicat professionnel des intégrateurs électriciens a renouvelé sa confiance à Emmanuel Gravier en tant que président. Ce dernier entame cette dernière année de mandat avec l’objectif de prolonger l’engagement qu’il avait pris en 2015, à savoir : positionner le métier d’intégrateur électricien en tant qu’acteur de la transition énergétique et numérique.

Le dirigeant fondateur de Reso Elec annonce ainsi son intention de transformer la filière électricité en une « filière décarbonée, digitalisée et décentralisée », résume la FFIE. « Les enjeux de la filière pour les prochaines années dans une France en pleine mutation, dans un contexte plus industrialisé et urbanisé sont pour les électriciens d'être apporteur et intégrateurs de solutions globales et innovantes pour une e-électricité », a souligné Emmanuel Gravier.

Impliqué dans la gouvernance d’instances professionnelles, Emmanuel Gravier est également membre du COMEX et président de la commission Innovation et Transition numérique de la FFB, mais aussi membre du COMEX du Medef Paris. Très investi dans la formation, il est depuis 2019 administrateur du campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle (CESI).

Marie Gérald

Photo de Une : FFIE