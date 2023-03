Hellio nomme Guillaume Loizeaud à la tête de son pôle Résidentiel Individuel

Alors que le secteur de la rénovation énergétique est en plein essor, Hellio acteur majeur de ce marché, souhaite accélérer le mouvement. Pour cela, le groupe a décidé de nommer Guillaume Loizeaud à la tête de son nouveau pôle Résidentiel Individuel.

Sa mission ? Développer cette activité en lançant de nouvelles offres et services, étendre le maillage territorial du groupe, renforcer le réseau d'entreprises de travaux partenaires, et augmenter le nombre de chantiers de rénovation performante.

Hellio a pour ambition d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement de 700 000 rénovations par an pour les cinq prochaines années. Cependant, le manque d'artisans qualifiés RGE pourrait constituer un obstacle majeur à la réussite de ce projet ambitieux, « c'est pourquoi la formation constitue également une priorité pour Guillaume Loizeaud », précise le groupe.

Une expérience solide dans le secteur du bâtiment

Avec une expérience de 15 ans dans des postes clés de marketing et de développement des affaires dans différentes filiales du groupe Saint-Gobain, Guillaume Loizeaud possède une grande expérience dans le secteur du bâtiment, et une vision transversale des enjeux de transformation sectoriels. Il est diplômé de l'École Supérieure du Bois de Nantes, et titulaire d'un DESS Marketing à la Sorbonne.

Sa carrière commence chez Lapeyre en 2001, où il occupe divers postes de marketing axés sur l'innovation. Il rejoint ensuite Placo en 2005, puis devient directeur général de la Business Unit Eurocoustic, où il renouvelle l'offre et créé une entité européenne, Saint-Gobain Plafonds, troisième classé en Europe. En 2014, il rejoint RX France en tant que directeur de la division Construction et dirige un portefeuille d'événements, notamment le Mondial du Bâtiment et Batimat, les plus grands salons du bâtiment et de la construction au monde.

« Après le succès de l'édition 2022 de Batimat et du Mondial du Bâtiment, et avec le sentiment d'avoir accompli ma mission de redonner sa position de leadership au plus grand salon mondial du bâtiment et de la construction, j'ai eu envie de retrouver un rôle encore plus central, avec des leviers d'action plus nombreux, au service de la transformation écologique du pays », déclare Guillaume Loizeaud, prêt à relever ce nouveau challenge.

« La connaissance pointue du secteur du bâtiment et l'expérience de Guillaume Loizeaud seront un atout indéniable pour déployer notre stratégie et accompagner avec toujours plus d'expertise et de valeur ajoutée nos partenaires et clients sur l'ensemble du territoire national », indique de son côté Pierre Maillard, PDG du groupe Hellio.

Marie Gérald

Photo de une : ©Florie Berger