Hellio et sa société partenaire ERTI ont aidé une résidence des années 70 à Rosny-sous-Bois (93) à bénéficier d’importants gains énergétiques grâce à un accompagnement clés en main pour réaliser les travaux les plus adaptés à sa situation. À l’issue d’un audit, les opérations de rénovation de calorifugeage et d’isolation des planchers bas et de points singuliers ont été retenues, pour un gain énergétique potentiel de 8 %.