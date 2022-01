Julien Szabla, nouveau DG de NOBATEK/INEF4

L’organisme NOBATEK/INEF4, développant des solutions innovantes pour le bâtiment, annonce la nomination de Julien Szabla au poste de directeur général. Ayant pris ses fonctions le 1er janvier, le nouveau DG de 32 ans remplace André Falchi, parti à la retraite.

« Nouvelle année et nouveau visage à la tête de NOBATEK/INEF4 ! », annonce l’Institut national pour la Transition Energétique et Environnementale du bâtiment. Depuis le 1er janvier, l’organisme, qui développe et propose des solutions pour accompagner le secteur du bâtiment, accueille à sa tête Julien Szabla.



Coupler innovation et performance pour réussir la transition énergétique et environnementale du bâtiment



Le nouveau directeur général de NOBATEK/INEF4 succède ainsi à André Falchi, parti à la retraite. Convaincu que « la compétitivité d’une entreprise passe par la prise en compte du développement durable dans sa stratégie », Julien Szabla compte, à travers son mandat, « coupler innovation et performance » afin de « réussir la transition énergétique et environnementale du bâtiment ».

Le diplômé de l’école Polytechnique et ingénieur du Corps des Mines a sûrement forgé son esprit tourné vers l'innovation et le collaboratif au fil de ses expériences. Il débute sa carrière en 2011, en tant que chef de projet chez Keynesoft à Lille (59), dans sa région d’origin. Ensuite, Julien Szabla n’hésite pas à traverser l’Atlantique pour devenir en 2012 consultant à la Banque mondiale, basée à Washington.

C’est ensuite dans la région Nouvelle-Aquitaine que sa carrière se poursuit, au sein de la direction régionale du ministère de l’Économie en 2014. Pendant trois ans, il mène la fusion des services de développement économique issus des trois anciennes régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin.

Sa vision de l’innovation verte s’affûte quand il devient, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, adjoint au directeur général du pôle Développement économique et environnemental. Sa mission consiste alors à encourager l’implantation d’acteurs industriels en région, tout en maintenant le développement de contrats d’engagements, avec des groupes déjà implantés (Legrand, Arkema, Naval Group, Alstom...).

Fort de ses connaissances dans le domaine de la technologie, de l’économie ainsi que de l’écologie, Julien Szabla prend la direction administrative et financière de NOBATEK/INEF4 en 2020. Depuis, il a gravi les échelon, atteignant le poste de Directeur général délégué, puis de Directeur général de l’institut, dont il partage les valeurs.

« C'est en déployant notre expertise scientifique et technique et en coordonnant des collaborations entre différents acteurs de la filière (start-ups, PME, ETI, grands groupes de la construction et des maîtres d'ouvrages expérimentateurs) que nous amenons une valeur ajoutée, à travers l'innovation et une évolution des pratiques », affirme le nouveau délégué de l’institut, âgé de 32 ans.



Virginie Kroun

Photo de Une : NOBATEK/INEF4