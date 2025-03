Pour renforcer son envergure nationale, le groupe Fondasol change de gouvernance. Caroline Notre Dame devient ainsi directrice générale, poste nouvellement créé.

Groupe spécialisé en études et ingénierie conseil de la construction, Fondasol veut renforcer son envergure internationale, déjà présent en Europe, Afrique, ainsi qu’en Amérique du Nord.

« Dans un tel contexte de transformation et d’accélération continue, une gouvernance renforcée est essentielle pour maintenir l’équilibre entre ambition stratégique et efficacité opérationnelle, et transformer les possibles en actions concrètes. Ce pourquoi nous avons souhaité faire évoluer notre gouvernance vers une direction bicéphale s’appuyant sur des organes de direction et de représentation efficaces », explique Olivier Sorin, jusqu’alors président-directeur général, maintenant président de Fondasol.

Ainsi, Caroline Notre Dame est devenue directrice générale, poste nouvellement créé. Elle aura notamment pour fonction de piloter la stratégie définie par le président de Fondasol.

Le parcours de Caroline Notre Dame

Diplômée de l’EDHEC Business School en 1998 et titulaire d’un master de Sciences Po (2021), Caroline Notre Dame commence sa carrière dans l’audit au sein du cabinet comptable Mazars, et s’oriente ensuite dans le contrôle de gestion au sein de Veolia, dans l’activité Eau France. Elle rejoint, Aqualter, ETI spécialisée dans les métiers de l'eau, au poste de Secrétaire générale.

C’est en 2014 qu’elle prend le poste de directrice Administrative et Financière et membre du Comité de Direction au sein de Fondasol. Mme Notre Dame déploie ses compétences en vision stratégique, gestion financière et ancrage opérationnel.

« Ce sont ces mêmes atouts qu’elle mobilise en 2017 pour piloter le passage à un actionnariat salarié majoritaire en capital et en collaborateurs, et le faire vivre au quotidien, ou pour conduire les croissances externes contribuant à renforcer l’expertise d’ingénierie du groupe, en France (Prodetis) et en Amérique du Nord (Solroc, DEC Enviro) », lit-on dans le communiqué de Fondasol.

Une expérience qui lui a probablement servi dans sa thèse, portant sur l’actionnariat salarié comme élément structurant du capitalisme moderne.



Virginie Kroun

Photo de Une : Corine Brisbois