K.Line nomme son nouveau directeur marketing & communication

Le fabricant français de fenêtres K.Line annonce la nomination de Frédéric Musselin en tant que nouveau directeur marketing et communication, succédant ainsi à Jean-Pierre Liebot et Didier Viaud.

Frédéric Musselin, 56 ans, a rejoint K.Line en tant que directeur marketing & communication le 4 septembre dernier. Il succède à Jean-Pierre Liebot, qui occupait le poste de directeur de la communication depuis 2000, et qui est aujourd'hui président du groupe Liebot. Il succède également à Didier Viaud, qui occupait le poste de directeur du marketing depuis 2012, et désormais responsable de la division numérique et services de K.Line.

« Je suis ravi de rejoindre K.Line, une entreprise dont je partage les valeurs. Je me réjouis de poursuivre une politique d'innovation forte, accessible à tous, menée depuis plus de deux décennies », déclare Frédéric Musselin. Son objectif : fédérer l'équipe marketing et communication, « autour d'une feuille de route ambitieuse en collaboration avec partenaires, abordant les enjeux critiques d'une construction et d'une rénovation saines, confortables et durables à l'avenir ».

Cette nouvelle équipe, composée de 15 professionnels, travaillera en étroite collaboration pour décupler le potentiel de la marque.

Diverses expériences au sein du secteur de la construction

Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur à l'École Supérieure du Bois (ESB), il a ensuite obtenu un master en Marketing Management à l'ESSEC. Il débute sa carrière dans le secteur de la fenêtre et de la menuiserie au sein du groupe Lapeyre, puis évolue dans différentes unités du groupe Saint-Gobain, notamment la distribution bâtiment, le vitrage et l'habitat.

Au cours de ces 28 années, il a occupé diverses fonctions de direction en marketing, communication, innovation, développement des affaires et prescription, avec des dimensions nationales et internationales.

Soucieux des tendances futures et de la transition environnementale au sein du secteur de la construction, il se lance en 2019, dans un programme de master spécialisé « Immobilier et Bâtiment durables, Transitions Carbone et Numérique » à l'École des Ponts ParisTech. Après avoir soutenu une thèse sur la préfabrication et l'industrialisation, il met en pratique ses connaissances en tant que directeur du développement commercial et des nouveaux modes de construction au sein du groupe Vivialys, entreprise de construction-promotion-aménagement.

Marie Gérald

Photo de Une : Jean-Pierre Liebot / Frédéric Musselin / Didier Viaud - ©K.Line