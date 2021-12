Rockfon réorganise son équipe française et nomme 4 nouveaux directeurs

Rockfon, spécialiste des solutions acoustiques en laine de roche, annonce la réorganisation de son équipe française, et la nomination de quatre nouveaux directeurs. Présentation.

Filiale du groupe danois Rockwool, Rockfon fabrique des solutions acoustiques principalement en laine de roche, qui visent à améliorer le confort de vie.

Lundi 20 décembre, l'entreprise qui a obtenu la certification Cradle to Cradle en juin dernier, à annoncer la réorganisation de son équipe française, à travers la nomination de 4 nouveaux directeurs.

En mai 2021, Delphine Oréal a notamment été nommée comme nouvelle directrice de marchés grands comptes et produits. Elle a pour mission de déployer le réseau de comptes nationaux et s'occupera également de la prescription pour le développement des nouveaux produits.

Dans la foulée, Rockfon promeut Hervé Edouard au poste de directeur des ventes et du marketing. Arrivé chez Rockfon en 2005, il occupe successivement différentes fonctions au sein de la société, notamment en tant que directeur technique et directeur des ventes France.

Le spécialiste nomme également Stéphane d’Antuoni au poste de directeur systèmes et formations Rockfon Europe du Sud. Anciennement ingénieur d’affaires au sein de l’entreprise, il sera chargé de déployer, à un périmètre plus large, le développement des systèmes et l’accès à la formation. Par ailleurs, il accompagnera les porteurs de projets et les démarches d’innovations.

Marc Navatier, diplômé de l’école centrale Marseille, a quant à lui été nommé directeur du support technique pour la France, l’Espagne et l’Italie en septembre dernier. Ses missions ? Encadrer trois équipes de support technique, et entretenir les relations avec l’usine française sur la qualité et la représentation d'intérêts au sein d’organisation de filière.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Rockfon