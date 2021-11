Elisabeth Bardet, directrice de la Business Unit Isolation France & Export Rockwool

Acteur majeur des solutions d’isolation en laine de roche, Rockwool annonce la nomination d’Elisabeth Bardet en tant que directrice de la Business Unit Isolation France & Export. Une nouvelle arrivée qui témoigne de la volonté de Rockwool de consolider son engagement en faveur du développement durable. Présentation.

Diplômée de l’ESPCI à Paris, Elisabeth Bardet enregistre aujourd’hui plus de quinze années d’expériences de direction d’organisation. Cette dernière a occupé successivement différentes fonctions marketing stratégique et commerciales notamment chez Rockwool International, Zehnder Group France et Soprema France. Elle a également dirigé des filiales dans les matériaux de construction et le génie climatique.

Depuis octobre 2021, Elisabeth Bardet est de retour chez Rockwool, cette fois-ci à la tête de la Business Unit Isolation de Rockwool France où elle a pour mission de consolider et poursuivre le déploiement commercial en France et à l’export. « Après quelques semaines, je trouve Rockwool encore plus centré sur sa mission et déterminé sur ses priorités. La démarche de responsabilité toujours au cœur de la culture d'entreprise est plus que jamais partagée par les équipes en France, au siège à Paris et à l'usine à Saint-Eloy les Mines », a t-elle confié.

« Son excellente connaissance des secteurs de l’industrie et de la construction va nous permettre de renforcer notre leadership sur le marché français et notre investissement fort dans la transition énergétique et le développement durable », a quant à lui déclaré Rafael Rodriguez, directeur général de Rockwool Europe du sud.

En effet, alors que la France compte encore 4,8 millions de logements considérés comme trop énergivores, cette nouvelle nomination inscrit son action dans les nouveaux besoins et enjeux générés par la politique française de rénovation énergétique des bâtiments. Des mesures renforcées récemment par la loi Climat & Résilience ou la création de MaFranceRénov'.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Rockwool