Un nouveau directeur financier pour la start-up Cem'In'Eu

Thomas Leyre a été nommé directeur administratif et financier du groupe Cem’In’Eu. Il a pris ses fonctions en mars 2022 et a pour principale mission de définir la politique financière du groupe.

Cem’In’Eu, jeune pousse européenne, développe un concept de production et de commercialisation de ciment en Europe. Son approche du marché est basée sur le principe du « small is beautifull », à savoir de petites unités de production implantées au plus proche des bassins économiques régionaux.

Afin de définir sa politique financière, la start-up annonce la nomination de Thomas Leyre au poste de directeur administratif et financier du groupe.

Diplômé de Kedge Business School, il commence sa carrière par une première expérience de 10 ans en cabinet d’audit (EY). Il a ensuite exercé diverses fonctions managériales et financières notamment dans l’industrie pétrolière, successivement chez Mota, Cameron - appartenant au groupe Schlumberger - puis au sein du groupe Narbonne.

Au sein de Cem’In’Eu, le nouveau directeur aura pour mission notamment d’encadrer l’ensemble des équipes financières, administratives et informatiques, mais également de superviser le contrôle de gestion et de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de rentabilité et de développement économique.

Marie Gérald

Photo de Une : LinkedIn Thomas Leyre