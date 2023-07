Schenker Stores annonce la nomination de Christian Ostermann au poste de directeur de son site à Thanvillé. Effective depuis le début du mois d'avril, cette nomination s'inscrit dans la volonté d'accélérer la croissance de l'entreprise en France.

En tant que directeur de site, Christian Ostermann, ingénieur de formation, sera chargé de la gestion globale des opérations de Schenker Stores à Thanvillé (67). Sa mission consistera à soutenir et à accélérer la croissance de l'entreprise en France, en mettant en œuvre des stratégies efficaces et en renforçant les synergies au sein de l'organisation.

Actuellement, 200 personnes travaillent sur le site et fabriquent 400 stores par jour(stores bannes, stores verticaux et stores de toiture), générant près de 70 000 pièces par an. Afin de faire face à une cadence de production supérieure et de répondre à la demande croissante, Christian Ostermann, accompagné de Gilles Grinner, responsable de fabrication, devra mettre en place des outils et des stratégies adaptées.

« Nous devrons structurer la production de manière à opérer un changement d'échelle. Cela impliquera d'évaluer et de revoir les processus existants, d'identifier les goulots d'étranglement potentiels et d'introduire des améliorations pour augmenter l'efficacité et la productivité », explique-t-il. La première étape consistera donc à structurer la production existante, en optimisant certaines tâches répétitives, en introduisant de nouvelles machines et en optimisant les flux de production pour minimiser les temps d'attente.

Former une main-d'oeuvre qualifiée

Afin de maintenir la qualité et la finition des produits, Schenker Stores s'engage à former une main-d'œuvre qualifiée aux techniques spécifiques du métier. « C’est en investissant dans la formation et en valorisant le savoir-faire de nos employés, que nous renforcerons notre capacité à offrir des produits exceptionnels et à maintenir notre réputation d’excellence », commente Christian Ostermann.

Ce dernier veillera ainsi à ce que les salariés du site acquièrent les compétences nécessaires et restent à la pointe des techniques et des innovations de l'industrie.

Marie Gérald

Photo de une : Christian Ostermann