Intransigeants sur la qualité, attentifs à celles et ceux qui nous entourent et tournés vers un avenir responsable, nous construisons des solutions performantes et durables. Notre mission est de servir des projets capables de rendre la vie plus simple, plus sûre et plus agréable pour tous.

En agrégeant les expertises et en créant des synergies constructives, KP1 est aujourd'hui le spécialiste français de la préfabrication, référent dans les solutions de planchers et structures pour tous les types de bâtiments avec la fabrication de poutrelles, entrevous, prédalles, poutres, dalles alvéolées, prémurs, etc.