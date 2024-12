Lors de son conseil d’administration, le SCMF a élu son nouveau président. Emmanuel de Laage remplacera Roger Briand, qui part après 14 ans à la présidence du syndicat.

Le 3 décembre s’est tenu le conseil d’administration du Syndicat de la Construction Métallique (SCMF). L’occasion pour l’organisation d’élire son nouveau président : Emmanuel de Laage.

Plus de 20 ans d’ancienneté au groupe Fayat…

Emmanuel de Laage est diplômé d’Audencia - anciennement école supérieure de commerce de Nantes - et titulaire d’un MBA à Ohio State University Fisher College of Business. L’homme de 61 ans amorce sa carrière dans l’immobilier commercial, en tant que contrôleur de gestion chez Altus Group. Poste qu’il occupe de 1987 à 1993.

Cap ensuite vers l’univers des engins de levage, lorsque M. de Laage rejoint le réseau de filiales Marrel. Entre 1998 à 2003, il enchaîne plusieurs fonctions : directeur Financier, directeur Activité Environnement, puis directeur général.

Mais c’est chez Fayat qu’Emmanuel de Laage compte le plus années d’expérience. Il intègre d’abord en 2004 la division Levage du groupe de construction, en qualité de Directeur Général des sociétés ADC et COMETE. Il supervise en parallèle les activités de BVS et de BCES, basées en Turquie. Il devient ensuite directeur du Pôle Equipement et Services de Fayat Métal, entre 2013 et 2014, avant qu’on lui confie la direction générale de cette division construction métallique et mécanique du groupe. M. De Laage en est le vice-président depuis 2017.

… comme 20 ans d’ancienneté au SCMF

Au moment de son arrivée à Fayat, Emmanuel de Laage est aussi élu vice-président du SCMF. Le nouveau président a remercié son prédécesseur, Roger Briand, pour ses 14 années de service.

Durant son mandat de deux ans, M. de Laage souhaite renforcer l’écoute à l’échelle des territoires, accompagner les entreprises dans de vastes chantiers - notamment le réemploi et la décarbonation et faire en sorte que « le SCMF ait toute sa place dans la dynamique instaurée depuis un an par la Maison de la Construction Métallique ».

Le président du SCMF évoque aussi une collaboration avec le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) et un travail sur l’attractivité de la profession.

Le nouveau bureau national du SCMF sera composé du trésorier Philippe Carrat et des vices-présidents François Braida, Stéphane Vayr ainsi que Bruno Bianco. Sans compter l’arriver d’Hervé Gastaud en tant que délégué général, remplaçant Christine Lenouy, partie à la retraite.

Virginie Kroun

Photo de Une : SCMF