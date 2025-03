Le groupe Koné désigne Fabienne Gouré comme directrice région Île-de-France, pour son entité France, Belgique et Luxembourg. Une suite logique pour celle qui a fait toute sa carrière chez le spécialiste des ascenseurs et escaliers mécaniques.

Koné, expert des ascenseurs et des escaliers mécaniques, a nommé une nouvelle directrice Île-de-France pour son entité France, Belgique et Luxembourg. Il s’agit de Fabienne Gouré, qui devra porter de nouvelles priorités pour le groupe : digitalisation, modernisation ou réduction de l’empreinte carbone dans la fabrication et l’installation de ses solutions. Sans compter son positionnement dans le résidentiel.

« Je suis enthousiaste de prendre la direction de la région Île-de-France, un territoire que je connais particulièrement bien et qui représente un enjeu majeur pour Koné. Mon objectif est de construire une équipe performante, centrée sur la satisfaction client, tout en poursuivant notre dynamique de croissance en cohérence avec les objectifs du groupe », affirme Mme Gouré.

33 ans de carrière au sein du groupe

Diplômée de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP), Fabienne Gouré débute sa carrière chez Koné, où elle gravira les échelons. D’abord Ingénieur d'affaires Grands Projets Neufs Ascenseurs et Escaliers Mécaniques, elle se diversifie et évolue dans différents segments (modernisation, maintenance, etc.), jusqu’à devenir directrice région public Île-de-France en 2019, puis directrice Securité Qualité Environnement (SQE) en 2023.

Maintenant à la tête de l’activité région Île-de-France, la femme de 58 ans s’appuira sur une équipe de six personnes et pilotera 1 000 collaborateurs. Mme Gouré a fixé trois priorités : développement commercial, développement des équipes et amélioration continue de la satisfaction client.

« Sa nomination s'inscrit parfaitement dans notre nouvelle organisation transverse et notre vision stratégique. Son expertise du territoire francilien et sa grande expérience dans le management d'équipes importantes seront des atouts majeurs pour poursuivre notre développement. Sa connaissance approfondie des enjeux de sécurité, qualité et environnement acquise lors de ses précédentes fonctions contribuera également à renforcer notre position de leader innovant et responsable », abonde Jérôme Audais, directeur général de Koné France, Belgique et Luxembourg.

Virginie Kroun

Photo de Une : Fabienne Gouré - LinkedIn