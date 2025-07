Siniat, filiale du groupe Etex, dévoile Pureplac, une plaque de plâtre BA13 à impact carbone négatif. Fruit de la R&D menée sur la ligne pilote de Carpentras, cette innovation remplace le gypse par le bois brut local.

Après Recyplac, plaque recyclée dévoilée au printemps, Siniat - marque du groupe Etex - présente Pureplac, sa plaque de plâtre BA13 à impact carbone négatif, sans préciser de combien.

Cette innovation a été mise au point sur la ligne pilote de Carpentras, dans le Vaucluse, et doit être industrialisée « d’ici la fin de l’année » selon Frédéric Guetin, directeur général d’Etex France Building Performance.

La recette d’une plaque de plâtre à impact carbone négatif

Pour cette innovation, les équipes R&D de Siniat ont mené d'importants travaux. La marque a notamment remplacé une partie du gypse par du bois brut local issu de filières certifiées, sans modifier ni le poids (8,7 kg/m²) ni les performances mécaniques, acoustiques ou feu d’une BA13 NF classique.

Une FDES viendra certifier la valeur précise du produit avant la commercialisation, « une fois que l’industrialisation sera faite », explique Marie Gaget Martin, directrice Innovation R&D Gypse Etex.

Une R&D très tournée vers le développement durable

Pour l’entreprise, la R&D se concentre autour de quatre piliers : la décarbonation des produits, le développement de l’économie circulaire, l'optimisation des processus industriels, le développement de produits et de solutions innovants.

« Environ 50 % de notre budget R&D annuel est consacré au développement durable », affirme Bernard Delvaux, CEO du groupe Etex.

Un climat morose, mais de l’optimisme tout de même

Si l'innovation avance, on ne peut pas en dire autant du marché. Celui-ci reste morose, comme le constate Bernard Delvaux : « La France est le pays qui, en Europe, a le plus vu sa construction se ralentir massivement », constate le CEO du groupe Etex.

Le dirigeant évoque par la même occasion une baisse à deux chiffres sur les deux dernières années et pointe l’instabilité politique et économique comme frein aux projets. Pourtant, M. Delvaux veut rester positif et espère que le point bas a été atteint, et veut croire en une reprise « très progressive » à partir de 2026.

Par Jérémy Leduc