Une esthétique chaleureuse, des qualités techniques remarquables et des avantages de pose innovants. Les 3 atouts de Panaget, un fabricant de parquet novateur





On pourrait croire que par nature, les beaux parquets sont toujours l’apanage des fabricants issus des régions montagneuses ou du grand Nord. Il n’en est rien. Panaget, un illustre fabricant breton en apporte la preuve au sein de sa gamme de parquet Orféo. Une gamme de produits qui associe la chaleur des essences nobles comme le chêne, le châtaigner, le hêtre ou le jatoba, à un système particulièrement ingénieux de pose rapide et facile. Orféo est constitué de lames contrecollées à double frises rainées et bouvetées sur 4 rives de 12 et 14 mm. Dotées de 8 couches successives de finition, ces lames sont revêtues d’un vernis ultra résistant garanti sans solvant. Mais, outre leur haute résistance et leurs qualités esthétiques, ces parquets disposent d’un atout supplémentaire qui devrait séduire aussi bien les professionnels que les particuliers qui réalisent eux-même la pose. Les lames Orféo se posent en effet sans aucun clou ni colle, grâce au système « Clip Tenor » du fabricant.



Eliminer les problèmes< /b>

Ce système ingénieux à été conçu pour assurer un contact parallèle entre les lames tout en assurant un guidage idéal lors de la pose. Les poseurs en apprécieront pleinement l’efficacité lors de la pose sous les huisseries, les radiateurs autant d’endroits ou les dernières lames soulèvent toujours des ultimes et incontournables difficultés. Clip Tenor élimine de facto tous les problèmes de séchage et de finition, tout en offrant une parfaite stabilité de toute la surface parquetée. Une fois terminée, la pièce est immédiatement opérationnelle. Le système, comme les parquets sont compatibles avec les sols chauffants et garantis 30 ans par Panaget, ce qui démontre la confiance de ce fabricant dans la qualité de ses produits.

Gamme de parquets Orféo et système Clip Tenor de Panaget points de vente et 02.99.05.77.77

