A l’heure ou l’eau de ville devient chère, l’eau de pluie, gratuite par nature, prend la place d’une valeur domestique et écologique montante. Encore faut-il savoir, comme KSB, la distribuer...

« Rien que de l’eau de l’eau de pluie…», la célèbre chanson de Véronique Sanson peut aujourd’hui devenir le symbole quotidien de l’approvisionnement en eau des particuliers ou même de certaines collectivités. Le fabricant de pompes KSB propose en effet une mini-station complète de distribution d’eau de pluie. Cet ensemble mural de dimension modeste (de 41 cm de large, 63 cm de haut et 36 cm de profondeur) vient en fait se greffer sur toutes les citernes, dont il va gérer l’asservissement. Le module « Hya Rain », puisque c’est son nom, redistribue l’eau de pluie à l’aide d’une pompe auto-amorçante tout en assurant un basculement automatique sur l’eau de ville lorsque la citerne d’eau de pluie est vide. La station complète (et compacte) se compose d’une pompe multicellulaire à moteur monophasé (230 V/50 Hz), d’un automate de commande et de surveillance, d’un réservoir muni d’un flotteur mécanique à rupture de charge (avant déversement) et d’une vanne trois voies. Cette dernière assure une commutation manuelle ou automatique de l’alimentation de l’eau de pluie ou de l’eau de ville.



Usage domestique ou professionnel

Le débit de cet ensemble, suivant les modèles, est de 4 ou 5 m3/h pour une hauteur de refoulement de 15 à 43 mètres et une aspiration allant jusqu’à 7 mètres. Ceci pour une pression de 6 bars de refoulement et de 1 bar lors de l’aspiration. La station compacte Hya Rain, à défaut d’être dotée dans l’hexagone d’un nom français, peut satisfaire aussi bien à un approvisionnement en eau à usage domestique courant, à une petite ou moyenne irrigation, ou encore par exemple à l’approvisionnement en eau des sites d’élevages. Avec une très faible nuisance acoustique (Lw) : 50 dB(A) la Hyan Rain du fabricant KSB s’inscrit dans la famille des produits HQE et dans celle de l’énergie renouvelable ( bien qu’en l’occurrence pour distribuer de l’eau gratuite, il faille quand même à ce système un peu d’électricité).



